Prosegue Cincinnati, tra i sedicesimi e gli ottavi di finale, e non solo. Di seguito il programma degli sport in tv di martedì 12 agosto.

Entra nel vivo il Masters 1000 di Cincinnati, torneo di tennis che si gioca in questo periodo e che comprende sia l’ATP che il WTA. Nella notte, Sinner è riuscito a vincere e andare avanti nel torneo di cui è campione in carica, e adesso affronterà Mannarino.

Oggi, invece, spazio a Luca Nardi, che affronterà Jakub Mensik, e Jasmine Paolini, contro Ashlyn Krueger. Oltre il tennis, spazio anche al ciclismo e alle amichevoli calcistiche, in vista dell’ormai imminente inizio della stagione.

Sport in tv: il programma di martedì 12 agosto

12.00 Snooker, Saudi Masters 2025: sedicesimi di finale – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.50 Ciclismo femminile, Giro di Polonia: prima tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.10 Ciclismo, Giro della Danimarca: prima tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

16.00 Atletica, Meeting Budapest 2025 – Diretta tv dalle 17:30 su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Mensik 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2025: terzo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Krueger 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Bronzetti vs Ostapenko 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Lammons/Pel 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane, Musetti/Sonego vs Gonzalez/Monteni 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

21:00 Calcio, Amichevole: Monza-Inter – Sportitalia