Il club valuta il ritorno del macedone: in lista anche Musah e Miretti. Sullo sfondo resta il nodo Gutierrez.

Il Napoli torna a guardare in casa “ex” per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, tra le opzioni sul tavolo c’è Eljif Elmas, oggi al Lipsia, ma ancora molto legato all’ambiente azzurro. Il macedone, oltre a ricoprire più ruoli in mezzo al campo, può agire anche da esterno offensivo a sinistra, una duttilità che il tecnico salentino apprezza particolarmente.

La dirigenza sta effettuando valutazioni anche su Yunus Musah del Milan e Fabio Miretti della Juventus, due profili giovani e adattabili al gioco di Conte. L’eventuale ritorno di Elmas si inserirebbe in un contesto di mercato ancora in evoluzione, con l’operazione Gutierrez non ancora chiusa in via definitiva.

Il tecnico, nel frattempo, sta provando la linea a quattro in mezzo al campo, soluzione che richiede almeno un centrocampista in più per completare la rosa e dare profondità alle rotazioni. Il puzzle del Napoli sta per essere completato: il ritorno di Elmas potrebbe essere il tassello che manca.