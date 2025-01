L’entry list del torneo Atp 250 di Santiago 2025, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo sui campi in terra rossa della capitale cilena. Si chiude qui, con il terzo torneo del mese, la mini-stagione sul rosso sudamericano. Non tanti punti in palio, ma comunque importanti in un contesto che vedrà al via molti amanti della superficie. Tra questi anche tre azzurri: Luciano Darderi, Fabio Fognini e Francesco Passaro. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Santiago.

ENTRY L IST ATP 250 SANTIAGO 2025

1 Alejandro Tabilo 27

2 Francisco Cerundolo 29

3 Sebastian Baez 31

4 Nicolas Jarry 38

5 Tomas Martin Etcheverry 42

6 Pedro Martinez 44

7 Luciano Darderi 47

8 Mariano Navone 49

Jaume Munar 64

Corentin Moutet 65

Facundo Diaz Acosta 69

Alexander Shevchenko 75

Thiago Seyboth Wild 76

Hugo Gaston 82

Francisco Comesana 86

Damir Dzumhur 88

Fabio Fognini 89

Francesco Passaro 90

ALTERNATES

1 Yannick Hanfmann 92

2 Camilo Ugo Carabelli 93

3 Federico Coria 95

4 Thiago Monteiro 100

5 Sumit Nagal 106

6 Jaime Faria 109

7 Laslo Djere 113

8 Chun-Hsin Tseng 119

9 Daniel Elahi Galan 121

10 Hugo Dellien 122