Markowska e Betti guidano il gruppo tra esordienti e veterani nella Nazionale italiana di scherma paralimpica. Dopo Tirrenia, ultimo ritiro a L’Aquila prima della partenza per la Corea.

Lavoro intenso e grande entusiasmo per la Nazionale italiana di scherma paralimpica, impegnata fino al 14 agosto nel penultimo ritiro pre-Mondiale presso il Centro CONI di Tirrenia. Dal 2 al 7 settembre a Iksan, in Corea del Sud, gli azzurri andranno a caccia di conferme e nuovi traguardi iridati.

«C’è tantissima voglia di far bene e un clima bello, contagioso – ha dichiarato a RAI Sport Julia Markowska –. Siamo tutti concentrati per limare gli ultimi dettagli e arrivare pronti alla competizione più importante della stagione». Per la schermitrice sarà il primo Mondiale all’estero, come per Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Andrea Jacquier, Michele Massa e Luca Platania: sei esordienti su 13 convocati.

A garantire esperienza e leadership ci saranno veterani del calibro di Loredana Trigilia, Matteo Betti, Edoardo Giordan, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci e i campioni del mondo in carica Emanuele Lambertini e Leonardo Rigo. «La fame di successi è tanta, come sempre – ha sottolineato Betti –. Il Mondiale è il palcoscenico in cui vogliamo dimostrare di essere competitivi ai vertici internazionali».

Il lavoro proseguirà con i commissari tecnici Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), insieme allo staff e agli sparring partner. Dopo Tirrenia, dal 18 al 24 agosto la squadra si sposterà a L’Aquila per l’ultimo collegiale, ospitata nella palestra Attiva e con base all’Hotel Canadian. Un ritorno nella città abruzzese a dodici mesi dal ritiro pre-Paralimpiadi di Parigi, reso possibile grazie alla collaborazione del Comune e del comitato “L’Aquila Insieme per lo Sport”.

Campionati del Mondo Paralimpici 2025 – Iksan (Corea del Sud), 2- 7 settembre

I CONVOCATI

Matteo Betti (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre)

Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre)

Sofia Garnero (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale)

Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola maschile individuale, spada maschile individuale)

Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Julia Markowska (Cat. B – sciabola femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale)

Michele Massa (Cat. B – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Andreea Mogos (Cat. B – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre)

Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre)

Luca Platania (Cat. A – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale e a squadre)

Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale)

Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre)

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

2 settembre

Spada femminile A | Individuale (Sofia Garnero)

Sciabola maschile B | Individuale (Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci)

Spada femminile B | Individuale (Julia Markowska)

Spada femminile C | Individuale

Sciabola maschile A | Individuale (Edoardo Giordan, Mattia Galvagno)

3 settembre

Spada femminile | Squadre

Sciabola maschile | Squadre (Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci)

4 settembre

Fioretto femminile A | Individuale (Sofia Garnero, Loredana Trigilia)

Spada maschile B | Individuale (Andrea Jacquier, Michele Massa)

Spada maschile C | Individuale (Leonardo Rigo)

Fioretto femminile B | Individuale (Andreea Mogos)

Fioretto femminile C | Individuale

Spada maschile A | Individuale (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania)

5 settembre

Fioretto femminile | Squadre (Andreea Mogos, Sofia Garnero, Loredana Trigilia)

Spada maschile | Squadre (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania, Michele Massa)

6 settembre

Fioretto maschile B | Individuale (Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

Fioretto maschile C | Individuale (Leonardo Rigo)

Sciabola femminile A | Individuale (Loredana Trigilia)

Fioretto maschile A | Individuale (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno, Luca Platania)

Sciabola femminile B | Individuale (Julia Markowska, Andreea Mogos)

7 settembre

Fioretto maschile | Squadre (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa)

Sciabola femminile | Squadre (Julia Markowska, Andreea Mogos, Loredana Trigilia)

LA DELEGAZIONE

Capo delegazione: Beatrice Vio Grandis

Responsabili d’arma: Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola), Michele Tarantini (spada)

Staff tecnico: Giuseppe Costanzo (sciabola), Daniele Pantoni (spada), Tommaso Chiappelli (sparring fioretto)

Preparatore atletico: Giuseppe Cerqua

Tecnico delle armi: Stefano Formenti

Medico: Nicolò Piacentini

Fisioterapista: Elia Sargenti

Logistica: Guya Standoli