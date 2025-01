L’entry list del torneo Wta 250 di Austin 2025, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo sui campi veloci del Texas. Jessica Pegula è presente nel torneo di casa, ma non ci sarà invece Madison Keys – vincitrice degli Australian Open – per un beffardo dettaglio del regolamento WTA che non consente la partecipazione di due top-10 a un torneo di WTA 250. Presente Lucia Bronzetti a difendere i colori del tenenis italiano. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Austin.

ENTRY LIST WTA 250 AUSTIN 2025

(6) Jessica Pegula, United States

(46) Peyton Stearns, United States

(50-SR) Zhu Lin, China

(52) McCartney Kessler, United States

(54) Yuan Yue, China

(60) Moyuka Uchijima, Japan

(62) Katie Volynets, United States

(66) Lucia Bronzetti, Italy

(67) Suzan Lamens, Netherlands

(68) Kamilla Rakhimova

(69) Varvara Gracheva, France

(70) Sorana Cirstea, Romania

(71) Wang Yafan, China

(71-SR) Caty McNally, United States

(73) Tatjana Maria, Germany

(77) Bernarda Pera, United States

(80) Laura Siegemund, Germany

(81) Caroline Dolehide, United States

(82) Taylor Townsend, United States

(83) Anna Blinkova

(85) Ann Li, United States

(114) Ajla Tomljanovic,^ Australia

(249) Elizabeth Mandlik,^ United States

(550) Malaika Rapolu,^* United States