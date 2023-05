Virtus Bologna-Tortona in tv: programma, orario e diretta tv semifinale playoff Serie A1 2022/2023

Il programma con l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv la serie Virtus Bologna-Tortona, valida come semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Un anno dopo, è ancora Vu Nere contro piemontesi nel penultimo atto prima della finale (così come dall’altro del tabellone è Olimpia Milano contro Sassari). Lo scorso anno finì con un netto 3-0 a favore degli uomini di coach Scariolo, quindi quest’anno la squadra di coach Ramondino vorrà provare a dare qualche grattacapo in più ai fortissimi rivali. La Virtus Bologna ha eliminato Brindisi in tre partite, mentre Tortona ha superato per 3-1 Trento, evitando gara-5 dopo gli errori di Matteo Spagnolo dalla lunetta a 1″ dal termine di gara-4. Ecco quindi il calendario completo della serie tra Olimpia Milano e Sassari, con le indicazioni, tra parentesi, delle emittenti che trasmetteranno le partite, ricordando che Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali, cronache e tutti i tabelloni aggiornati, per non perdersi nulla di questa rincorsa al titolo.

Gara-1

Domenica 28 maggio

Ore 19:30 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona (Eleven Sports, Dazn, NOVE, Eurosport 2)

Gara-2

Martedì 30 maggio

Ore 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-3

Venerdì 2 giugno

Ore 21:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-4 (eventuale)

Domenica 4 giugno

Ore 21:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-5 (eventuale)

Martedì 6 giugno

Ore 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)