Basket A2 playoff, Bologna sul filo del rasoio con Cremona accorcia le distanze in gara -3: 93-92

Bologna non molla e con le unghie e con i denti tiene viva la serie contro Cremona, dopo una partita clamorosamente entusiasmante e vissuta sul filo del rasoio. Un gara equilibrata con tantissimi capovolgimenti di fronte e di risultato che però alla fine dell’over time danno ragione agli emiliani. I primi due quarti si vivono sulle orme del perfetto equilibrio. E’ sul finire del secondo che Cremona, grazie a Pecchia e a Caroti si porta sulla distanza del 36-43 a fine primo tempo.

Nella ripresa però Bologna tenta il tutto per tutto e la scelta paga: Aradori e Banks suonano la carica e Bologna recupera e va addirittura in vantaggia a fine terzo quarto. Il quarto quarto vede ancora un perfetto equilibrio, ma è Cremona che ribalta ed è avanti fino a 4 secondi dalla sirena, quando Cucci mette una tripla che manda sull’80 pari il match all’over time. Over Time che viene scandito dalle triple di Panini e di Aradori che fanno allungare Bologna. Cremona però è dura a morire e con Piccoli (tripla) riporta la partita in parità e con Pacher arriva il vantaggio. Sempre quasi a tempo scaduto un canestro di Fantinelli vale la vittoria di gara 3 per Bologna per 93-92.