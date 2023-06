Torino, Cairo: “Acquistare lo Stadio? C’è una grande ipoteca. Ne parleremo con il sindaco”

Una nuova casa per il Torino o ripartire sempre dallo Stadio Olimpico Grande Torino magari con di proprietà di Urbano Cairo? Questa domanda è stata posta al presidente del Toro Cairo che ha parlato della possibilità di acquistare interamente lo Stadio che attualmente è di proprietà del Comune.

Queste le parole di Cairo a margine del 12/o Festival della tv di Dogliani: “Il sindaco di Torino di allora, nel 2005, mi chieste di occuparmi del Toro. Non ci pensavo neanche. Lo presi perché mia mamma era scatenata e voleva che lo prendessi. Ho preso il Toro molto anche per lei. Quando vado in giro per strada trovo molta simpatia. Magari alo stadio ci sono fischi, contestazione: succede. Uno deve andare avanti e fare cose migliori per la squadra di calcio. “Non abbiamo parlato seriamente di acquisto dello stadio. Vediamo, ne parleremo con il sindaco ma c’è una grande ipoteca e non credo sia possibile“.