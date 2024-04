Verona-Cisterna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Verona-Cisterna, partita valevole per la quinta ed ultima giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, secondi in classifica con una sola sconfitta (incassata proprio contro Piacenza, prima), vogliono vincere davanti al proprio pubblico per fare il pieno di entusiasmo in vista del prossimo turno.

Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Guillermo Falasca, che va invece a caccia di punti importanti per difendere il quarto posto e assicurarsi l’accesso alle semifinali della corsa verso la prossima Challenge Cup. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 aprile al Pala Agsm AIM di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Rana Verona-Cisterna Volley dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Verona-Cisterna del girone dei Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.