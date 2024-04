Diffidati Manchester City-Real Madrid: i calciatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

Alle 21:00 di mercoledì 17 aprile Manchester City e Real Madrid scenderanno in campo in occasione della gara di andata della semifinale di Champions League 2023/2024. Dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata al Bernabeu, la contesa si sposta all’Etihad Stadium dove nella scorsa stagione i Citizens si imposero per 4-0 dopo il pareggio dell’andata. “Bisogna avere grande fame per vincere contro queste grandi squadre, è vero che siamo i campioni in carica, ma siamo di fronte a un’avversaria difficile – le parole di Guardiola -. Bisogna dare il meglio, è necessario anche l’aiuto del nostro pubblico, ci sarà anche da soffrire e lì servirà l’aiuto della nostra gente. Dobbiamo giocare al massimo, altrimenti non possiamo pensare di andare in semifinale di Champions“. “Credo che non dobbiamo guardare a quello che è successo, ma solo alla partita di domani. Competere, lottare e avere fiducia”, ha detto Ancelotti alla vigilia. Entrambi gli allenatori puntano a qualificarsi per la semifinale e devono fare i conti con la situazione diffidati. Akanji e Rúben Dias sono i calciatori in diffida per il Manchester City, mentre in casa Real Madrid sono Bellingham, Camavinga, Carvajal, Vinícius Júnior a rischiare la squalifica.

DIFFIDATI MANCHESTER CITY: Akanji e Ruben Dias

DIFFIDATI REAL MADRID: Bellingham, Camavinga, Carvajal, Vinicius