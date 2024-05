Trento-Wegiel oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Champions League maschile 2024 volley

Tutto pronto per Trento-Wegiel, Super Final della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. La formazione di Fabio Soli torna in campo per chiudere la stagione con il sorriso dopo le sorprendenti sconfitte nelle semifinali Scudetto contro Monza prima e nella finale 3° posto contro Milano poi. Proprio il ko con Milano ha escluso Trento dalla Champions League della prossima stagione (giocherà la Cev Cup), motivo in più che spinge Michieletto e compagni a dare il massimo per provare a salire sul tetto d’Europa.

Dall’altra parte della rete c’è la formazione polacca, che ha superato in semifinale i turchi dello Ziraat Bank Ankara ed ora va a caccia del bersaglio grosso dopo essersi fermati al secondo posto nella passata edizione della massima competizione continentale per club. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 5 maggio ad Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Trentino Itas-Jastrzebski Wegiel della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

STREAMING E TV – La finale Trento-Wegiel della Cev Champions League maschile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV a cui possibile accedere previo abbonamento (possibili restrizioni territoriali). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.