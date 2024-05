Cev Champions League 2024, finale maschile: Trento a caccia di riscatto contro Wegiel

Trento vuole riscattare l’opaca conclusione del campionato italiano, ma ci sono i polacchi del Wegiel sulla strada verso il trionfo della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile. La formazione trentina ha faticato nell’ultimo periodo, uscendo sconfitta prima in semifinale Scudetto contro Monza e poi nella finale Playoff 3° posto contro Milano. Proprio il ko contro i meneghini ha impedito a Podtascanin e compagni di qualificarsi per la Champions League 2024/2025, dovendo “accontentarsi” della partecipazione alla prossima Cev Cup. La squadra di Fabio Soli arriva a questa finale dopo una settimana di allenamenti, senza partite ufficiali, ed è pronta a dare il massimo nell’ultima partita della stagione. Si tratta della decima finale europea della storia di Trento ed è la terza finale di Champions League contro una squadra polacca, dopo quelle disputate nel 2021 (a Verona) e nel 2022 (a Lubiana) sempre contro il Kedzierzyn-Kozle, vittorioso in entrambe le uscite.

Il favore del pronostico questa volta è dalla parte dello Jastrzebski Wegiel, fresco vincitore del secondo titolo polacco consecutivo (il quarto della sua storia). Il club polacco va a caccia del suo primo successo internazionale, dopo esserci arrivato vicino in più occasioni: quarto posto nella stagione 2010/11, bronzo nella stagione 2013/14 e argento nel 2023. In Europa ha ottenuto anche il secondo posto nella Challenge Cup 2009, oltre alla medaglia d’argento al Mondiale per Club 2011, dove venne sconfitto in finale proprio da Trentino Volley. Lo Jastrzebski vuole diventare la seconda squadra polacca a vincere il massimo trofeo continentale, ma la squadra di Fabio Soli non ha alcuna intenzione di mollare facilmente. Chi trionferà nella finale della Cev Champions League maschile 2024 tra Trentino ITAS e Jastrzebski Wegiel? Non resta che seguire la sfida tutta italiana: appuntamento alle ore 16.00 di domenica 5 maggio.

COME VEDERE IN DIRETTA LA FINALE TRENTO-WEGIEL