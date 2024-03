Finale Wegiel-Trento in tv: data, orario e diretta streaming Champions League maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Wegiel-Trento, finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. La formazione polacca ha superato in semifinale i turchi dello Ziraat Bank Ankara con una vittoria in tre set in casa e al tie-break in trasferta, e non vuole certo fermarsi sul più bello. Già l’anno scorso, infatti, il Wegiel si è fermato al secondo posto ed ora vogliono trionfare ella massima competizione continentale per club. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Fabio Soli, che torna in finale dopo un anno di assenza nell’atto conclusivo. I trentini hanno vinto in semifinale il derby tutto italiano contro la Cucine Lube Civitanova ed ora vogliono vincere la sfida secca della Super Final per conquistare l’ambito trofeo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per domenica 5 maggio in Turchia (sede e orario in via di definizione. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Jastrzebski Wegiel-Trentino Itas della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La finale Wegiel-Trento della Cev Champions League maschile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV a cui possibile accedere previo abbonamento (possibili restrizioni territoriali). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.