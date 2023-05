Trento-Tortona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trento-Tortona, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Le prime due partite della serie sono state molto tirate, con i piemontesi che si sono imposti di misura in entrambe le occasioni. Ora che si cambia campo, quindi, c’è da scommettere che l’azione sarà ancora più serrata, visto che gli uomini di coach Molin sono costretti a vincere per allungare la serie. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 19 maggio sul parquet della BLM Group Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Tortona dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.