Parma-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Venezia, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine ducali è tranquillamente ai playoff, ma una vittoria potrebbe portarla dal sesto al quarto posto, aumentando e di molto le possibilità di promozione. Quella lagunare dal canto suo, deve per forza vincere per esser certa di accedere ai playoff, altrimenti, dipenderà dai risultati delle altre gare. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

