Pisa-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Spal, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine di casa ha bisogno incalzante di una vittoria per accedere ai playoff, e potrebbe anche non bastare dato che bisognerà vedere anche i risultati delle altre gare. I ferraresi invece, sono già automaticamente retrocessi, e vorranno quantomeno chiudere il campionato con dignità. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

