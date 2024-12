Tutto pronto per Talmassons-Perugia, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Leonardo Barbieri scendono sul campo di casa per provare a bissare la splendida vittoria infrasettimanale ottenuta a Firenze e provare così a migliorare l’undicesima posizione in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di coach Andrea Giovi, dodicesima a quota 8 punti come le friulane (ma con una partita in più), che va a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 8 dicembre al Palazzetto Dello Sport di Latisana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Cda Volley Talmassons Fvg e Bartoccini-Mc Restauri Perugia della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile.

STREAMING E TV – La partita Talmassons-Perugia della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.