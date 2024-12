E’ tutto pronto per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del calendario di F1. La stagione 2024 termina con il ventiquattresimo round ospitato, come da tradizione, dal circuito di Yas Marina. L’evento mette in palio il Mondiale Costruttori, con McLaren e Ferrari in lizza per la sua conquista. Il team di Woking ha ventuno punti di vantaggio, con la Rossa che deve fare i conti anche con la penalità di dieci posizioni inflitta a Charles Leclerc dopo la sostituzione del pacco batterie. Inoltre, la gara di Abu Dhabi segna l’ultima corsa di diversi piloti con i propri team, uno su tutti Lewis Hamilton. Il numero 44 è infatti giunto ai saluti con Mercedes dopo undici anni insieme e la conquista di sei titoli piloti.

L’evento è in programma per domenica 8 dicembre, con i semafori che si spegneranno alle 14:00 italiane. Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, ma poche ore dopo è attesa anche una replica in chiaro. La gara è infatti stata inserita nel palinsesto di Tv8, che la manderà in onda a partire dalle 17:00.