Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Trapani-Benevento, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Big match di giornata, che vede la capolista scendere in campo sul difficile terreno di gioco dei siciliani: il pareggio del Cerignola nell’anticipo di venerdì ha ridato fiato alle Streghe, che con una vittoria potrebbe allungare sul +6 in classifica. Padroni di casa decimi con 24 punti, ma che con un successo potrebbero rilanciarsi nelle zone nobili della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA

Trapani-Benevento: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 19.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.