Sinner-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Finalmente ci siamo, la stella del nostro tennis e numero 4 del ranking mondiale è pronto a fare il suo esordio. Un match subito fondamentale in un gruppo tutt’altro che semplice. L’azzurro deve cercare il successo per mettersi in una posizione vantaggiosa in ottica qualificazione alle semifinali. Contro il greco ha perso cinque dei sette precedenti scontri diretti, ma la notizia positiva è che è riuscito a batterlo nell’unico incontro giocato in condizioni simili, ovvero sul veloce indoor di Rotterdam lo scorso febbraio. Poche settimane prima si erano affrontati agli Australian Open, dove Tsitsipas riuscì ad avere la meglio al quinto set.



Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 12 novembre alle ore 14:30.