Boxe, Mondiale IBF Supermosca: Stephanie Silva sconfitta ai punti dalla messicana Garcia

Si è arresa solo ai punti Stephanie Silva, atleta romana che nella notte è salita sul ring a Los Angeles per combattere per il vacante titolo mondiale Ibf dei pesi supermosca. L’azzurra ha lottato dall’inizio alla fine ma è stata battuta ai punti in dieci round dalla messicana Irma Garcia, 41enne, che ha fatto valere tutta la sua esperienza. Silva è stata brava ad arrivare fino al decimo e ultimo round nonostante la messicana avesse ribadito a più riprese la propria superiorità, ma purtroppo non è riuscita a ribaltare il pronostico della vigilia. Il verdetto dei giudici infatti non le ha lasciato scampo: triplo 99-90 sui cartellini a sottolineare come la boxe di Garcia fosse di un’altra categoria.

Sicuramente amareggiata per la sconfitta, Stephanie può però essere più che orgogliosa per come ha lottato, ma soprattutto per il percorso che l’ha portata fino al prestigioso ring di Los Angeles. Da piccola, la romana gestiva infatti insieme alla madre un banco di abbigliamento al mercato di Monteverde. Ha però sempre creduto nel suo sogno e, a suon di vittorie, è riuscita a guadagnarsi l’opportunità di combattere per il titolo Mondiale. E in futuro non mancheranno di certo altre chance per togliersi delle soddisfazioni.