Sinner-Djokovic oggi in tv in chiaro: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. L’azzurro sta facendo infiammare l’intero Bel Paese nel corso di questa settimana torinese e se l’appetito vien mangiando, ora vuole mettere la ciliegina sulla torta. Ovviamente si tratterebbe del successo più importante della finora giovane carriera dell’attuale numero quattro del ranking mondiale e rappresenterebbe anche un’ulteriore dose di fiducia vincere un titolo di questo livello verso la prossima stagione che deve essere quella in cui si proverà ad andare a caccia anche di qualche trofeo Slam. Detto ciò, ora torniamo sul campo perché al Pala Alpitour Jannik dopo pochi giorni si ritrova di nuovo di fronte il n°1 al mondo e quello visto in semifinale contro Alcaraz fa veramente paura. Se martedì è servita l’impresa, oggi serve ancora qualcosa in più.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo oggi, domenica novembre, alle ore 18:00. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). La partira sarà visibile anche in chiaro su Rai Due, oltre che in streaming gratuito su Rai Play. Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.