Monterosi-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Virtus Francavilla, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono il fanalino di coda della classifica con soli sei punti ed hanno assolutamente bisogno di tornare al successo tra le mura amiche per recuperare terreno. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce da un avvio di stagione molto complicato e spera di rialzare la testa in uno scontro salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

