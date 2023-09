Repubblica Dominicana-Serbia oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Repubblica Dominicana-Serbia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2023 di basket. Partita che si preannuncia dalle mille emozioni, con la Nazionale di coach Pesic che arriva dall’incredibile partita contro l’Italia, in cui gli Azzurri si sono imposti grazie a una seconda parte di match sensazionale: tutte le squadre del girone sono a pari punti, quindi chi vince accede ai quarti di finale. La palla a due è prevista alle ore 14:00 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Repubblica Dominicana, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sula piattaforma streaming Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.