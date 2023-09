F1 GP Italia Monza 2023, previsioni meteo gara oggi: possibile la pioggia

Tutto pronto per il GP di Italia 2023 a Monza, finalmente nel Tempio della Velocità, a differenza di quanto accaduto nei precedenti appuntamenti, il rischio maltempo è contenuto e quasi nullo: andiamo allora a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 3 settembre. Le precipitazioni non dovrebbero interessare la pista e così la gara dovrebbe presentarsi in condizioni da asciutto.

La pioggia, infatti, non dovrebbe arrivare quest’oggi. Nel dettaglio, alle ore 15, orario di inizio della gara di Monza, è previsto un cielo soleggiato con un po’ di nuvolosità, a tratti coperto ma senza rischio di pioggia. La temperatura si attesta intorno ai 28-29 gradi, vento moderato.

