Perugia-Verona in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, secondi al termine della stagione regolare, scendono sul campo di casa per vincere ed iniziare con il piede giusto la fase finale del campionato. Dall’altra parte della rete ci sono gli scaligeri di Rado Stoytchev, che vanno a caccia dell’impresa dopo aver chiuso al settimo posto della classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Perugia-Verona dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-1 Perugia-Verona dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, mentre non è ancora nota la programmazione dettagliata di Rai Sport + HD. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.