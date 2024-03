Calendario serie Perugia-Verona, quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley: date, orari e tv

Il calendario della serie Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. I quarti di finale si giocano al meglio delle cinque partite con gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, secondi nella regular season, vanno a caccia del passaggio del turno ma non devono sottovalutare gli scaligeri di Rado Stoytchev, capaci di grandi prestazioni. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? Di seguito, il calendario completo della serie Perugia-Verona dei quarti dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, alcune partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuitamente su Rai Play (palinsesto dettagliato in via di definizione). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Calendario serie Perugia-Verona Playoff Superlega 2023/2024

PRIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 6 MARZO

20.30 Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 10 MARZO

18.00 Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia

TERZA GIORNATA – DOMENICA 17 MARZO

18.00 Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona

EVENTUALE QUARTA GIORNATA – DOMENICA 24 MARZO

18.00 Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia

EVENTUALE QUINTA GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 MARZO

20.30 Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona