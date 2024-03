Civitanova-Monza in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, quarti al termine della stagione regolare, scendono sul campo di casa per vincere ed iniziare con il piede giusto la fase finale del campionato. Non bisogna però sottovalutare i brianzoli di Massimo Eccheli, quinti in classifica, che vanno subito a caccia di una grande prestazione in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Civitanova-Monza dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-1 Civitanova-Monza dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.