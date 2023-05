Olimpia Milano-Pesaro in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Pesaro, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra allenata da coach Messina è riuscita a conservare la testa della classifica, conquistando il diretto di confrontarsi contro la temibile formazione di coach Repesa, arrivata ottava ma in possesso di grande qualità. Per questo, in questa serie c’è da aspettarsi una battaglia ancora più serrata di quanto la posizione finale nella regular season possa far pensare. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 13 maggio sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Pesaro dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul canale NOVE, oppure in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.