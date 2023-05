Venezia-Sassari in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Venezia-Sassari, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Comincia la serie tra la quarta e la quinta classificata della regular season, con i lagunari che hanno strappato il vantaggio ambientale ai sardi proprio nell’ultima giornata. Le due formazioni si sono distinte per una seconda parte di campionato di alto livello, conquistando l’accesso al post season, con la possibilità di fare un bel percorso verso l’ambito titolo nazionale. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 13 maggio sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Sassari dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, oppure sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.