Supercoppa Serie C 2023, tra Catanzaro e Reggiana è 2-2: le Aquile conquistato il titolo

Il Catanzaro vince la Supercoppa Serie C di 2023. Allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia è terminata 2-2 la sfida tra le formazione di Vivarini e la Reggiana, risultato che ha permesso alle Aquile di conquistare il secondo titolo stagionale dopo aver dominato in campionato. Alle reti di Biasci e Iemmello hanno risposto Pellegrini e Rosafio, ma ai padroni di casa non è bastato. Il Catanzaro chiude a quota 4 punti il triangolare davanti alla Feralpisalò (3), mentre la Reggiana è ultima con un solo punto.

Prima frazione di gioco subito ricca di emozioni. Dopo quattro minuti dal fischio d’inizio Capone serve Vallocchia che prova il tiro, ma la palla termina sull’esterno della rete. Al 6′ colpo di testa di Biasci su cross di Vandeputte alto sopra la traversa, e al 12′ ci prova ancora di testa Iemmello su cross sempre del numero 27 del Catanzaro, ma la palla è ancora fuori. Al 20′ si sblocca il match: Brignola, trovato da Sounas, mette in mezzo per Biasci che batte Venturi e porta avanti i suoi. Al 29′ raddoppio delle Aquile con il destro vincente di Iemmello da fuori area, ma un minuto dopo Vandeputte commette fallo in area su Rosafio e la Reggiana accorcia sul 2-1 con Pellegrini che non sbaglia dagli undici metri. Al 52′ occasione Reggiana ancora con Pellegrini che, pescato in area da Cigarini, calcia addosso a Fulignati in uscita, e al 58′ arriva il pareggio con il tiro di Rosafio deviato di testa da Brighenti. Al 77′ occasione per Sciaudone, che con l’esterno destro sfiora l’incrocio dei pali.