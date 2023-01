Napoli-Cremonese, Spalletti: “Siamo fuori perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato la sconfitta ed eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. Queste le sue parole ai microfoni di canale 5: “Siamo dispiaciuti, una brutta eliminazione. Non siamo stati bravi a gestire il match come al solito, seppur eravamo riusciti ad indirizzarla bene. Poi c’è un po’ di casualità, prendendo il gol quasi alla fine, il palo e occasioni sprecate, ma il calcio è questo”.

Poi ha aggiunto: “Sappiamo e abbiamo visto anche in altre partite che questi match sono difficili, soprattutto se le metti in discussione e non ci metti la qualità solita. Gli avversari esistono naturalmente e cercano di sfruttare al meglio gli episodi. Potevamo sicuramente chiudere la partita con il terzo gol, ma in realtà bastava anche solo gestire meglio il finale e non commettere errori nella costruzione dal basso. Però ormai siamo fuori, perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità”.

Infine ha concluso: “Siamo stati anche un po’ troppo frenetici, la stanchezza ci ha un po’annebbiato e ripeto abbiamo commesso molti più errori rispetto al solito. Peccato veramente, però ormai è andata e bisogna voltare pagina”.