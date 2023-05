Musetti-Tiafoe in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Frances Tiafoe, nel contesto del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, tradizionale evento di scena sul palcoscenico di Roma. Il talento di Carrara ha sconfitto il connazionale Matteo Arnaldi all’altezza del secondo turno, riuscendo a esordire nel migliore dei modi dopo il bye al primo turno; l’azzurrino si è presentato nel migliore dei modi davanti al pubblico italiano, mostrando il proprio talento e superando una stellina nascente del nostro tennis. Tiafoe, dal canto suo, è tra i giocatori più imprevedibili del circuito maschile, capace di prestazioni straordinarie e di tonfi imprevisti; in ogni caso, lo statunitense rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per Musetti, sebbene quest’ultimo parta con i favori del pronostico sulla terra battuta.

L’incontro di riferimento tra Musetti e Tiafoe andrà in scena lunedì 15 maggio, con orario d’inizio attualmente da definire per via ufficiale (seguiranno aggiornamenti non appena disponibili). La diretta televisiva sarà proposta dall’emittente Sky Sport (201 o 205), con live streaming fruibile mediante Sky Go e NOWTv. Una sfida Atp al giorno, peraltro, sarà trasmessa in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20), mentre un match in differita serale da SuperTennis. In alternativa, Sportface.it seguirà Musetti-Tiafoe e garantirà aggiornamenti in tempo reale e post-match ai propri lettori.