Musetti-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Frances Tiafoe nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il carrarino ha esordito nella Capitale con un convincente successo in due set ai danni del connazionale Matteo Arnaldi, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Lo statunitense, invece, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio del qualificato tedesco Daniel Altmaier. I precedenti (contando anche quelli andati in scena sul circuito Challenger) sono in perfetta parità (2-2). Musetti partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Il giovane azzurro potrebbe incontrare Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. Quest’ultimo, tuttavia, è chiamato ad un’autentica impresa contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero cinque del ranking mondiale. In quel caso sarebbe certo l’approdo di un tennista italiano ai quarti di finale.

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-TIAFOE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo oggi (lunedì 15 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo turno tra Musetti e Tiafoe fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.