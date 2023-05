Lecco-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Ancona, match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Si riparte dallo spettacolare pareggio per 2-2 della gara di andata, con i marchigiani autori di una clamorosa rimonta. Adesso i padroni di casa sperano che le cose possano andare diversamente, mentre i biancorossi hanno comunque bisogno di un successo per accedere al secondo turno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Sky Sport 254.

