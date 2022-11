Serie C 2022/2023: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C.

CLASSIFICHE

Girone A

Pordenone 29

Pro Sesto 24

Renate 24

Lecco 24

Feralpisalò 24

Novara 23

Vicenza 20

Juventus Next Gen 22

Arzignano 21

Padova 20

Pergolettese 19

Pro Patria 18

Pro Vercelli 18

Albinoleffe 17

Sangiuliano City 17

Mantova 15

Trento 13

Triestina 11

Virtus Verona 10

Piacenza 8

Girone B

Reggiana 30

Gubbio 29

Entella 29

Cesena 28

Siena 26

Carrarese 26

Ancona 25

Fiorenzuola 25

Pontedera 24

Rimini 22

Lucchese 21

Torres 17

Recanatese 15

Vis Pesaro 15

Imolese 14

Fermana 14

Montevarchi 13

Alessandria 13

Olbia 11

S. Donato Tavarnelle 9

Girone C

Catanzaro 38

Pescara 35

Crotone 34

Giugliano 23

Juve Stabia 21

Audace Cerignola 20

Gelbison 19

Latina 19

Foggia 18

Monopoli 18

Virtus Francavilla 16

Monterosi 16

Taranto 16

Potenza 15

Turris 15

Picerno 14

Avellino 13

Fidelis Andria 11

Viterbese 11

Messina 11

RISULTATI

Prima giornata

Girone A

AlbinoLeffe-Feralpisalò 0-1 (71′ Pittarello)

Juventus U23- Trento 2-0 (13′ Iling, 51′ Pecorino)

Vicenza-Pro Sesto 6-1 (26′ Bruschi, 40′, 76′ Ferrari, 52′ Scarsella, 62′ Rolfini, 67′ Dalmonte, 88′ Jimenez)

Novara-Renate 3-1 (20′ Marano, 50′ Benalouane, 74′ Galuppini, 90’+4′ Tavernelli)

Pergolettese-Piacenza 2-1 (9′ Varas, 49′ Andreoli, 84′ Zuno)

Pro Patria-Arzignano 1-1 (74′ Grandolfo, 90′ Lombardoni)

Pro Vercelli-Padova 1-0 (67′ Comi)

Sangiuliano-Mantova 4-2 (21′, 65′ Morosini, 24′ Cogliati, 41′ Mensah, 47′ Pierobon, 65′ Morosini, 79′ Anastasia)

Triestina-Pordenone 0-2 (54′ Deli, 90’+4′ Piscopo)

Virtus Verona-Lecco 2-2 (1′ Pinzauti, 38′ Tronchin, 51′ Danti, 86′ Eusepi)

Girone B

Ancona-Siena 1-1 (56′ Di Massimo, 65′ Arras)

Cesena-Carrarese 1-2 (22′ Shpendi, 72′ Giannetti, 80′ Bozhanaj)

Fiorenzuola-Fermana 1-0 (45’+2′ Oneto)

Gubbio-Montevarchi 2-0 (55′ Bulevardi, 90’+1′ Artistico)

Imolese-Alessandria 1-0 (76′ Stijepovic)

Olbia-Pontedera 1-0 (90′ Boganini)

Recanatese-Vis Pesaro 0-0

Reggiana-Lucchese 2-1 (9′, 33′ rig. Lanini, 12′ Pinna)

S. Donato Tavarnelle-Rimini 1-1 (17′ Vano, 62′ Goreli)

Virtus Entella-Torres 1-0 (37′ Tascone)

Girone C

ACR Messina-Crotone 2-4 (30′ Marino, 34′ Chiricò, 45+4′ Kargbo, 47′ Tribuzzi, 52′ Awua, 67′ Konate)

Catanzaro-Picerno 4-0 (27′ Biasci, 42′ Iemmello, 51′ Mulé, 90′ Cianci)

Fidelis Andria-Potenza 0-0

Foggia-Latina 1-3 (45′ Rossetti, 83′ Carletti, 89′ Vuthaj, 90+4′ Fabrizi)

Gelbison-Juve Stabia 1-3 (3′ Maggioni, 34′ Pandolfi, 48′ Bonalumi, 51′ Altobelli)

Giugliano-Viterbese 2-0 (21′ Piovaccari, 67′ Gladestony)

Monopoli-Taranto 4-1 (22′ Guida, 33′ Starita, 73′ Simeri, 77′ Fornasier, 90+2′ Starita)

Monterosi Tuscia-Audace Cerignola 3-0 (3′, 17′, 35′ Costantino)

Pescara-Avellino 1-0 (63′ Lescano)

Turris-Virtus Francavilla 2-2 (56′ Giannone, 59′ Manzi, 61′ Maiorino, 67′ Murilo)

Seconda giornata

Girone A

Trento-Pro Vercelli 4-1 (16′ aut. Corradini, 54′ Brighenti, 60′ Comi, 72′ Pasquato, 80′ Damian)

Arzignano Valchiampo-Triestina 1-1 (22′ Molnar, 36′ Felici)

Lecco-Pergolettese 2-0 (61′ Giudici,90’+6′ Zambataro)

Feralpisalò-Pro Patria 0-1 (33′ Boffelli)

Mantova-Novara 1-2 (40′, 59′ Tavernelli, 84′ Gerbaudo)

Padova-Vicenza 2-1 (30′ Dezi, 51′ Stoppa, 84′ Russini)

Piacenza-Virtus Verona 1-1 (30′ Danti, 34′ Rossetti)

Pordenone-Juventus U23 1-1 (61′ Pirrello, 95′ Cudrig)

Pro Sesto-AlbinoLeffe 2-2 (13′ Gusu, 41′ Cocco, 45’+3′ D’Amico, 70′ aut. Gelli)

Renate-Sangiuliano City 1-0 (55′ Maistrello)

Girone B

Alessandria-Virtus Entella 1-3 (43′ AUT Checchi, 50ì Galeandro, 58′ Clemenza, 79′ Faggioli)

Montevarchi-Olbia 0-0

Carrarese-Recanatese 3-1 (11′, 18′, 44′ Capello, 40′ Senigagliesi)

Pontedera-Ancona 2-2 (3′, 41′ Spagnoli, 50′ Cioffi, 60′ Fantacci)

Fermana-Gubbio 1-1 (91′ Portanova, 95′ Gkertsos)

Lucchese-Imolese 3-1 (16′ Di Quinzio, 20′ Bianchimano R, 50′ Bruzzaniti, 57′ Stijepovic)

Rimini-Cesena 0-1 (24′ Corazza)

Torres-San Donato Tavarnelle 1-2 (6′ Ruocco, 51′,63′ Russo)

Siena-Reggiana 1-0 (52′ Disanto)

Vis Pesaro-Fiorenzuola 1-0 (48′ Fedato)

Girone C

Audace Cerignola-Giugliano 1-0 (92′ Malcore)

Avellino-Gelbison 0-0

Picerno-Foggia 3-0 (23′ Reginaldo, 52′ Esposito R, 90′ Pitarresi)

Crotone-Monopoli 2-0 (18′, 37′ Golemic)

Juve Stabia-Turris 0-2 (53′ Leontti, 73′ Haoudi)

Latina-Pescara 1-2 (26′ Mora, 28′ Cuppone, 82′ Rossetti)

Potenza-Monterosi 2-2 (11′ Di Grazia, 66′ Costantino, 68′ Parlati, 96′ Emmausso)

Taranto-Catanzaro 0-3 (10′ Sounas, 17′ Biasci, 43′ Biasci)

Virtus Francavilla-Messina 1-0 (62′ Patierno)

Viterbese-Fidelis Andria 2-1 (35′ Urso)

Terza giornata

Girone A

Trento-Sangiuliano City 2-3 (39′ Belcastro, 46′ Saporetti, 51′ Fall, 58′ Farabegoli, 68′ Anastasia)

Pro Patria-Mantova 3-0 (35′, 37′ Castelli, 91′ Piu R)

Juventus U23-Padova 1-2 (65′ Liguori, 86′ Cretella, 89′ Iling R)

Vicenza-Lecco 4-0 (9′, 61′ Ferrari, 65′ Stroppa, 68′ Greco)

Novara-Triestina 1-1 (3′ Petrelli, 81′ Carillo)

Pergolettese-AlbinoLeffe 2-0 (25′ Abiuso, 74′ Vitalucci)

Piacenza-Feralpisalò 0-2 (18′ Di Molfetta, 66′ Pittarello R)

Pro Sesto-Arzignano 0-1 (94′ Antoniazzi)

Pro Vercelli-Renate 1-1 (9′ Malotti, 39′ Mustacchio R)

Virtus Verona-Pordenone 0-2 (42′ Candellone, 48′ Magnaghi)

Girone B

Ancona-Fiorenzuola 2-0 (14′ Paolucci, 28′ Martina)

Cesena-Torres 1-1 (65′ Ruocco, 93′ Udoh)

Gubbio-Alessandria 2-o (64′ Bonini, 90′ Artistico)

Imolese-Siena 0-4 (6′ Buglio, 33′ Paloschi, 44′ Buglio, 66′ De Paoli)

Lucchese-Pontedera 1-1 (59′ Tiritiello, 71′ Nicastro)

Olbia-Vis Pesaro 0-1 (89′ Aucelli)

Recanatese-Fermana 1-1 (12′ Spedalieri, 29′ Sbaffo)

Reggiana-Montevarchi 4-0 (35′ Pellegrini, 45+5′ Lanini, 88′ Guglielmotti)

San Donato Tavarnelle-Carrarese 1-2 (13′ Galligani, 18′ Schiavi, 62′ D’Ambrosio)

Entella-Rimini 0-2 (12′ Sereni, 77′ Santini)

Girone C

Messina-Viterbese 1-1 (35′ Iannone, 88′ Polidori)

Catanzaro-Latina 5-0 (37′ Situm, 47′ Iemmello, 55′ Sounas, 86′ Curcio, 88′ Cianci)

Pescara-Crotone 0-1 (64′ Chirico)

Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2 (19′ Neglia, 45′ Malcore, 60′ Orfei)

Gelbison-Potenza 1-1 (27′ De Sena, 95′ Matino)

Monopoli-Avellino 2-1 (11′ Starita, 23′ Montini, 84′ Casarini)

Monterosi-Juve Stabia 0-1 (75′ Mignanelli)

Turris-Taranto 2-1 (12′ Guida, 38′ Frascatore, 80′ Longo)

Giugliano-Picerno 2-2 (15′, 83′ rig. Salvemini, 57′ De Cristofaro, 80′ Reginaldo)

Foggia-Virtus Francavilla 1-0 (56′ D’Ursi)

Quarta giornata

Girone A

Arzignano-Piacenza 3-0 (6′, 20′ Parigi, 66′ Barba)

Triestina-Pro Vercelli 1-1 (79′ Saco, 89′ Di Gennaro)

AlbinoLeffe-Vicenza 1-1 (22′ Manconi, 65′ Dalmonte)

FeralpiSalò-Pergolettese 1-0 (66′ Di Molfetta)

Lecco-Pro Sesto 0-2 (73′ Suagher, 90′ Bianco)

Mantova-Trento 2-1 (12′ Mensah, 45’+1′ Bocalon, 57′ De Francesco)

Novara-Virtus Verona 0-0

Padova-Pro Patria 3-0 (15′, 23′ Liguori, 62′ Vasic)

Renate-Juventus U23 3-2 (14′ aut. Cudrig, 38′ Marano, 60′ Malotti, 80′ Rafia, 86′ Sekulov)

San Giuliano-Pordenone 0-1 (63′ Pinato)

Girone B

Ancora-Gubbio 0-1 (88′ Di Stefano)

Carrarese-Entella 3-1 (18′ Giannetti, 22′ Capello, 31′ Sadiki, 85′ Capello)

Fermana-Cesena 2-0 (40′ Pellizzari, 40+4′ Scorza)

Fiorenzuola-Lucchese 1-0 (30′ Stronati)

Pontedera-Vis Pesaro 1-1 (30′ Fedato, 90′ Petrovic)

Rimini-Olbia 3-0 (17′ Santini, 37′ Vano, 56′ Santini)

San Donato-Recanatese 0-0

Siena-Montevarchi 1-0 (29′ Paloschi)

Torres-Imolese 0-0

Alessandria-Reggiana 0-2 (39′ Nardi, 94′ Pellegrini)

Girone C

Audace Cerignola-Catanzaro 2-2 (11′ Biasci, 15′ Malcore, 87′ Coccia, 95′ Pontisso)

Avellino-Messina 2-1 (22′ Dall’Oglio, 28′ Catania, 64′ Russo)

Crotone-Monterosi Tuscia 1-0 (Chiricò)

Juve Stabia-Monopoli 2-0 (10′ Caldore, 35′ Silipo)

Latina-Calcio Giuliano 2-2 (13′ Iglio, 30′ Piovaccari, 73′ e 79′ Fabrizi)

Picerno-Turris 0-1 (47′ Maniero)

Potenza-Foggia 1-1 (5′ Caturano, 60′ Schenetti)

Taranto-Fidelis Andria 2-1 (57′ Candellori, 61′ e 79′ Guida)

Virtus Francavilla-Gelbison 1-0 (1′ Palazzo)

Viterbese-Pescara 0-1 (65′ Cuppone)

Quinta giornata

Girone A

Lecco-Mantova 3-0 (27′ Battistini, 57′ Celjak, 86′ Lepore)

Pergolettese-Arzignano 1-1 (32′ Arini, 45+1′ Grandolfo)

Piacenza-Albinoleffe 2-2 (50′ Cesarini, 55′ Aut. Milesi, 58′,84′ Cocco)

Pordenone-Padova 0-1 (55′ Vasic)

Pro Patria-Renate 1-1 (81′ Più, 87′ Esposito)

Pro Sesto- Sangiuliano 1-2 (47′ Corradi, 72′ Cogliati, 87′ Miracoli)

Trento-Triestina 1-1 (60′ Trainotti, 68′ Paganini)

Virtus Verona-Feralpisalò 0-1 (21′ Icardi)

Pro Vercelli-Novara 1-2 (9′ Della Morte, 37′ Gonzalez, 65′ Galuppini)

Vicenza-Juventus U23 2-0 (25′, 69′ Ferrari)

Cesena-Pontedera 1-1 (7′ Udoh, 81′ Benedetti)

Recanatese-Torres 0-2 (36′ Ruocco, 40′ Masala)

Alessandria-Carrarese 2-1 (62′ Sylla, 76′ Nepi, 85′ Giannetti)

Montevarchi-Fermana 2-2 (38′ Giordani, 65′ Scorza, 81′ Giandonato, 90’+4′ Gennari)

Gubbio-Virtus Entella 0-0

Imolese-Fiorenzuola 0-2 (45’+1′ Mastroianni, 89′ Mamona)

Lucchese-Rimini 2-1 (20′ Bianchimano, 45’+2′ Mastalli, 90’+2′ Santini)

Olbia-Siena 0-0

Reggiana-San Donato 2-0 (50′ Montalto, 68′ Guglielmotti)

Vis Pesaro-Ancona 0-3 (27′ Paolucci, 52′ Bianconi, 90’+2′ Mattioli)

Girone C

Monterosi-Virtus Francavilla 2-1 (31′ e 59′ rig Costantino, 69′ rig Patierno)

Fidelis Andria-Picerno 1-1 (33′ Urso, 40′ Golfo)

Catanzaro-Messina 3-0 (14′, 62′ Vandeputte, 76′ Iemmello)

Foggia-Pescara 0-4 (43′ Lescano, 55′ Milani, 78′ Kraja, 86′ Vergani)

Gelbison-Taranto 3-0 (14′ Cagnelutti, 60′ Faella, 65′ Fornito)

Giugliano-Turris 4-1 (29′ Ceparano, 33′ Piovaccari, 40′ Leonetti, 64′ De Rosa, 76′ Nocciolini)

Juve Stabia-Viterbese 0-0

Latina-Avellino 1-0 (42′ Fabrizi)

Monopoli-Audace Cerignola 2-1 (52′ De Risio, 68′ D’Andrea, 82′ Montini)

Potenza-Crotone 1-1 (30′ Gomez, 89′ Emmausso)

Sesta giornata

Girone A

Albinoleffe-Lecco 1-1 (28′ Manconi, 57′ Galli)

Novara-Vicenza 3-0 (10′ Rocca, 42′ Masini, 86′ Buric)

Pro Patria-Pro Vercelli 2-1 (33′ Perrotta, 88′ Saporetti, 91′ Nicco)

Renate-Pordenone 0-0

Triestina-Virtus Verona 3-2 (42′ Crimi, 58′ aut Pisseri, 69′ Lonardi, 84′ Ganz, 87′ Adorante)

Arzignano-Trento 1-1 (57′ Ferri, 72′ Cariolato)

Juventus U23-Pergolettese 1-1 (45+2′ Besaggio R, 62′ Varas R)

Mantova-Pro Sesto 0-0

Sangiuliano-Piacenza 3-1 (10′ Cogliati, 32′ Cesarini, 72′ Cogliati, 93′ Anastasia)

Padova-Feralpisalò 1-1 (42′ Dezi, 51′ Icardi)

Girone B

Torres-Vis Pesaro 2-2 (11′ Provazza, 51′ Diakite, 60′ Fedato, 97′ Ruocco)

Pontedera-Siena 0-2 (9′ e 52′ Disanto)

Ancona-Aquila Montevarchi 1-2 (43′ Giordani, 68′ Kernezo, 81′ Bianconi)

Carrarese-Gubbio 0-2 (11′ Vazquez, 89′ Arena)

Cesena-Recanatese 2-0 (16′ Shpendi, 22′ Udoh)

Fermana-Olbia 0-0

Fiorenzuola-Reggiana 5-0 (19′ Morello, 26′ Morello, 35′ Sartore, 57′ Oneto, 88′ Di Gesù)

Rimini-Alessandria 3-0 (56′ Gabbianelli, 92′ 95′ Santini)

San Donato-Lucchese 0-2 (10′ Semprini, 32′ Bianchimano)

Virtus Entella-Imolese 0-0

Girone C

Messina-Giugliano 1-0 (46′ Curiale)

Audace Cerignola-Gelbison 0-1 (68′ Gilli)

Avellino-Potenza 2-0 (10′ Casarini, 62′ Russo)

Picerno-Monopoli 1-2 (32′ Montini, 70′ Piccinni, 85′ Diop)

Crotone-Juve Stabia 1-0 (71′ Gomez)

Pescara-Monterosi 2-2 (23′ Mora, 75′ Cancellotti, 80′ Di Paolantonio, 88′ Carlini)

Taranto-Foggia 1-0 (38′ Infantino)

Turris-Catanzaro 0-4 (21′ Di Nunzio (ag), 34′ Sounas, 38′ Biasci, 58′ Iemmello)

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 2-1 (19′ Dalmazzi, 70′ Murilo, 87′ Patierno)

Viterbese-Latina 1-5 (5′ Fabrizi, 25′ Di Livio, 30′ Carissoni, 34′ Tessiore, 77′ Margiotta, 90′ Marotta)

Settima giornata

Girone A

Trento-Renate 0-2 (75’ Maistrello, 86’ Ghezzi)

AlbinoLeffe-Novara 3-1 (14′ Tomaselli, 45′ Bortolussi, 57′ Cocco, 77′ Manconi)

Lecco-Sangiuliano City 2-0 (56’ Mangni, 69’ Eusepi)

Feralpisalò-Pro Vercelli 0-1 (16’ Arrighini)

Vicenza-Pro Patria 1-1 (25’ Perotti, 83’ Ferrari)

Pergolettese-Padova 5-0 (14’ Abiuso, 26’ Abiuso, 40’ Iori, 50’ Varas, 71’ Villa)

Piacenza-Juventus U23 3-3 (40’ Sersanti, 59’ AUT Muharemovic, 63’ Morra, 80’ Barrenechea, 81’ Iling-Junior, 92’ Cesarini)

Pordenone-Arzignano Valchiampo 2-0 (16’ Pinato, 78’ Bruscagin)

Pro Sesto-Triestina 2-1 (24’ Pezzella, 43’ Bianco, 47’ Bruschi)

Virtus Verona-Mantova 1-1 (40’ Guccione, 80’ Danti)

Girone B

Alessandria-Pontedera 2-3 (10’ Aurelio, 13’ Speranza, 17’ Cioffi, 28’ Catanese, 47’ Pagani)

Montevarchi-Carrarese 2-1 (23’ Gennari, 60’ Capello, 63’ Giordani)

Fermana-Virtus Entella 0-1 (42’ Tenkorang)

Gubbio-Rimini 1-2 (4’ Torelli, 9’ Gabbianelli, 70’ AUT. Pietrangeli)

Imolese-Recanatese 2-1 (7’ Ventola, 35’, 70’ De Feo)

Lucchese-Torres 0-0

Olbia-Fiorenzuola 1-2 (31’ Morello, 39’ Mastroianni, 86’ Nanni)

Reggiana-Ancona 1-0 (11’ Simonetti)

Siena-Cesena 0-0

Vis Pesaro-San Donato Tavarnelle 1-0 (62’ Fedato)

Girone C

Audace Cerignola-ACR Messina 3-0 (31′ Achik, 72′ D’Andrea, 90′ Malcore)

Crotone-Avellino 2-0 (30′ Chirico, 84′ Petriccione)

Giugliano-Virtus Francavilla 2-0 (29′ Gladestony, 45′ Nocciolini)

Fidelis Andria-Catanzaro 0-4 (30′ Vandeputte, 38′ Iemmello, 44′ Biasci, 74′ Vandeputte)

Gelbison-Foggia 2-0 (52′ Faella, 65′ Gilli)

Juve Stabia-AZ Picerno 1-0 (67′ Mignanelli)

Latina-Taranto 1-3 (49′ Sannipoli)

Monopoli-Viterbese 0-1 (25′ Nesta)

Monterosi Tuscia-Turris 3-5 (15′ Mbende, 24′ Leonetti, 29′, 65′ Giannone, 50′ Santaniello, 55′, 61′ Carlini)

Potenza-Pescara 1-3 (8′ Lescano, 29′ Matino, 45’+1′ Cuppone, 90’+5′ Crecco)

Ottava giornata

Girone A

Arzignano-Feralpisalò 2-1 (22′ Guerra, 55′ Aut. Legati, 66′ Fyda)

Juventus U23-Pro Sesto 3-0 (40′ Besaggio, 43′ Pecorino, 75′ Cudrig)

Novara-Lecco 1-2 (27′ Buso, 33′ Girelli, 59′ Gonzalez)

Giulianova-Pergolettese 1-0 (49′ Anastasia)

Triestina-Albinoleffe 0-3 (38′ Milesi, 67′, 82′ Marconi)

Padova-Virtus Verona 0-0

Pro Patro-Trento 1-2 (7’ Bocalon, 26’ Brighenti, 71’ Ndrecka)

Pro Vercelli-Piacenza 2-0 (10’ Arrighini, 92’ Comi)

Renate-Vicenza 2-1 (28’ Possenti, 35’ Ferrari, 94′ Sgarbi)

Mantova-Pordenone 2-1 (32′ De Francesco, 44′ Pinato, 53′ Gerbaudo)

Girone B

Ancona-Fermana 2-1 (11’ Spagnoli, 46’ Di Massimo, 87′ Pinzi)

Carrarese-Pontedera 1-0 (59’ Energe)

Cesena-Imolese 4-0 (21’ Chierello, 22’, 41’, 87′ Corazza)

Fiorenzuola-Aquila Montevarchi 1-0 (31’ Stronati)

Gubbio-Reggiana 1-2 (23′, 32′ Montalto, 84’ Mbakogu)

Recanatese-Lucchese 0-0

Rimini-Vis Pesaro 5-0 (3’, 13’ Gabbianelli, 20’ Delcarro, 24’, 65’ Santini)

San Donato-Alessandria 0-1 (71’ Filip)

Torres-Siena 2-0 (45’ Liviero, 50’ Ruocco)

Virtus Entella-Olbia 2-1 (36’ Zamparo, 58′ Bellodi, 80′ Merkaj)

Girone C

Monterosi-Giugliano 2-2 (6′ Di Paolantonio, 61′ Piovaccari, 71′ Santarpia, 80′ Zullo)

Foggia-Crotone 1-0 (51’ Vuthaj)

Messina-Gelbison 0-1 (86′ Fornito)

Pescara-Fidelis Andria 3-0 (13’ Cuppone, 38’, 45+1’ Lescano)

Taranto-Juve Stabia 2-0 (80′ Romano, 87′ La Monica)

Avellino-Audace Cerignola 1-1 (65’ Trotta RIG, 87’ Malcore)

Catanzaro-Viterbese 3-2 (1’ Sounas, 33’ Polidori, 55’ Monteagudo, 62’ Cianci, 85’ Curcio)

Turris-Monopoli 0-0

Virtus Francavilla-Latina 0-0

Picerno-Potenza 2-2 (14′ Caturano, 54′ Di Grazia, 58′ Esposito, 91′ Novella)

Nona giornata

Girone A

Albinoleffe-Arzignano 0-3 (6′ Piana, 8′ Fyda, 28′ Tremolada)

Lecco-Juventus U23 1-0 (34′ Pinzauti)

Pergolettese-Pro Patria 3-2 (5′ Stanzani, 26′ Abiuso, 65′ Artioli, 73′ aut. Martano, 89′ Stanzani)

Piacenza-Renate 2-3 (2′ Baldassin, 41′ Sorrentino, 68′ Simonetti)

Pro Sesto-Novara 2-1 (18′ Bortolussi, 27′ Gerbi, 87′ Capelli)

Virtus Verona-Pro Vercelli 0-3 (36′ Comi, 38′ Comi, 47′ Vergara)

Feralpisalò-San Giuliano 3-1 (20′ Pittarello, 35′ Siligardi, 48′ Aut. Pilati, 84′ Guerra)

Triestina-Padova 0-2 (33′ Piovanello, 78′ De Marchi)

Pordenone-Trento 2-0 (71′ 92′ Deli)

Vicenza-Mantova 2-1 (34′ Pasini, 38′ Dalmonte, 63′ Guccione)

Girone B

Imolese-Carrarese 2-1 (18′ Fonseca, 32′ Capello, 96′ Stijepovic)

Aquila Montevarchi-Virtus Entella 1-2 (3′ Merkaj, 26′ Italen, 79′ Faggioli)

Fiorenzuola-Gubbio 0-1 (15′ Mbakogu)

Pontedera-Recanatese 0-0

Vis Pesaro-Lucchese 0-1 (73′ Visconti)

Siena-Rimini 0-0

Alessandria-Torres 0-0

Fermana-San Donato 1-1 (8′ Ubaldi, 29′ Fishnaller)

Olbia-Ancona 2-4 (8′ Ragatzu, 18′ Moretti, 22′ Petrella, 45′ Spagnoli, 54′ Ragatzu, 95′ Spagnoli)

Reggiana-Cesena 0-1 (50′ Corazza)

Girone C

Fidelis Andria-Messina 3-0 (2′ Paolini, 50′ Bolsius, 80′ Arrigoni)

Giugliano-Pescara 1-1 (14′ Rizzo rig, 21′ Aloi)

Juve Stabia-Foggia 1-1 (81′ Santos, 87′ Ogunseye)

Gelbison-Monterosi 0-1 (16′ Carlini rig)

Latina-Picerno 1-0 (55′ Di Mino)

Audace Cerignola-Taranto 0-0

Crotone-Virtus Francavilla 3-0 (74′ Cuomo, 79′, 86′ Gomez)

Monopoli-Catanzaro 0-1 (41′ Vandeputte)

Potenza-Turris 2-1 (7′ Di Grazia, 43′ Emmausso, 74′ Leonetti)

Viterbese-Avellino 2-0 (23′ Volpicelli, 73′ Polidori)

Decima giornata

Girone A

Arzignano-Lecco 0-2 (25′ Pinzauti, 83′ Battistini)

Juventus U23-Triestina 1-0 (64′ Compagnon)

Mantova-Pergolettese 2-1 (41′ Iori, 59′ De Francesco, 72′ Mensah)

Padova-Novara 1-2 (29′ Galuppini, 57′ Ceravolo, 90’+1′ Rocca)

Pordenone-Feralpisalò 0-1 (74′ D’Orazio)

Pro Patria-Virtus Verona 1-0 (42′ Sstanzani)

Pro Vercelli-Pro Sesto 1-2 (10′ Bruschi, 75′ Comi, 82′ Gerbi)

Renate-Albinoleffe 0-0

Sangiuliano-Vicenza 0-1 (90’+5′ Dalmonte)

Trento-Piacenza 2-2 (12′ Saporetti, 42′ Rossetti, 53′ Persia, 57′ rig. Brighenti)

Gubbio-Imolese 3-0 (73′ Arena, 90′ Toscano, 90’+4′ Spina)

Recanatese-Siena 2-1 (22′ Paloschi, 62′ Ventola, 68′ Sbaffo)

Virtus Entella-Ancona 3-2 (11′, 39′ Di Massimo, 70′ rig. Merkaj, 83′ Tenkorang, 90’+5′ Faggioli)

Vis Pesaro-Alessandria 0-0

Torres-Olbia 1-1 (86′ Scappini, 90’+5′ Ragatzu)

Cesena-Fiorenzuola 2-1 (22′ Albertini, 29′ Mastroianni, 90’+5′ rig. Corazza)

Lucchese-Aquila Montevarchi 1-0 (76′ Bruzzanti)

Rimini-Fermana 2-2 (28′ Giandonato, 35′ Delcarro, 62′ rig. Fischnaller, 90’+2′ Rosso)

San Donato-Pontedera 1-2 (15′ Borghi, 65′, 71′ Nicastro)

Carrarese-Reggiana 1-1 (52′ Nardi, 96′ D’Ambrosio)

Girone C

Picerno-Viterbese 0-0

Foggia-Fidelis Andria 3-1 (32′ Candellori, 47′ Rizzo, 53′ Nicolao, 65′ Petermann)

Messina-Latina 4-1 (41′, 57′ Catania, 44′ Iannone, 86′ Carletti, 90’+2′ aut. Fiorani)

Pescara-Audace Cerignola 2-0 (40′ Lescano, 68′ Vergani)

Catanzaro-Juve Stabia 2-0 (40′ Tentardini, 55′ Iemmello)

Giugliano-Gelbison 1-1 (44′ Graziani, 80′ Salvemini)

Taranto-Potenza 2-0 (3′ Lui, 52′ Romano)

Virtus Francavilla-Avellino 2-3 (14′ Trotta, 18′ Minucci, 31′ Maiorino, 47′ Patierno, 84′ Dall’Oglio)

Turris-Crotone 2-4 (13′,72′ Maniero, 29′, 30′, Kargbo, 52′ Tribuzzi, 80′ Chirico)

Monterosi-Monopoli 2-2 (12′ Verde, 20′ Piccinni, 58′ Falbo, 94′ Tolomello)

Undicesima giornata

Girone A

Albinoleffe-Juventus U23 1-1 (34’ Cori, 58’ Iocolano)

Feralpisalò-Renate 1-4 (26′ Malotti, 57′ Pilati, 68′, 82′ Sorrentino, 84′ Aut Benedetti)

Lecco-Trento 1-2 (8’ Ballarini, 43’ Saporetti, 95′ Scapuzzi)

Vicenza-Pro Vercelli 2-3 (24′ Vergara, 29′ Calvano, 48’ Ronaldo, 48′ Della Morte, 55′ Ferrari)

Novara-Sangiuliano 1-0 (76’ Masini)

Pergolettese-Pordenone 1-5 (12’ Arini AUT, 14’ Guiu, 30’ Candellone, 35’ Dubickas, 65’ Zammarini, 72’ Piscopo)

Pro Sesto-Pro Patria 2-1 (22’, 39’ Bruschi, 93’ Pitou)

Triestina-Mantova 2-1 (15’ Paganini, 20’ Ganz, 88′ Rodriguez)

Virtus Verona-Arzignano 0-0

Piacenza-Padova 1-1 (10′ Ceravolo, 91′ Zunno)

Girone B

Alessandria-Recanatese 0-1 (48′ Sbaffo)

Aquila Montevarchi-Cesena 0-3 (38′ Udoh, 40′ Corazza, 52′ Calderoni)

Fiorenzuola-Virtus Entella 0-1 (86′ Faggioli)

Olbia-Gubbio 1-3 (6′, 33′ Arena, 41′ Spina, 45′ Contini)

Ancona-Lucchese 2-1 (38′ Bianchimano, 57′ Simonetti, 84′ Spagnoli)

Fermana-Imolese 1-2 (30′ Zanini, 36′ Fonseca, 59′ Fischnaller)

Pontedera-Torres 1-0 (90’+2′ Nicastro)

Reggiana-Vis Pesaro 3-0 (7′ Guiebre, 74′, 78′ Montalto)

Rimini-Carrarese 0-1 (88′ D’Ambrosio)

Siena-San Donato 3-0 (5′, 72′ Disanto, 81′ Belloni)

Girone C

Latina-Monterosi 0-2 (7′ Di Paolantonio, 82′ Santarpia)

Taranto-Giugliano 0-1 (91′ Rizzo)

Viterbese-Foggia 1-2 (53′ Garattoni, 59′ Marotta, 79′ Di Pasquale)

Audace Cerignola-Turris 2-2 (4′, Sounas, 9′ Biasci, 60′ Gambale, 80′ Kanoute)

Avellino-Catanzaro 2-1 ( 1′ Malcore, 36′ Maniero, 52′ Tascone)

Crotone-Picerno 1-0 (37′ rig. Gomez)

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Pescara 1-2 (5′ Maselli, 24′ Lescano, 75′ Cuppone)

Monopoli-Messina 2-0 (26′ De Risio, 90+4′ Fella)

Potenza-Virtus Francavilla 2-2 (5′ 74′ Caturano, 30′ rig.Patierno, 32′ Murilo)

Dodicesima giornata

Girone A

Juventus Next Gen – Novara 2-1 (7′ Rafia, 53′ Marginean, 56′ Barrenechea)

L.R. Vicenza – Feralpisalò 0-1 (65′ Balestrero)

Mantova – Piacenza 1-2 (73′ Gonzi, 75′ De Francesco, 80′ aut. Gerbaudo)

Padova – Arzignano V. 2-2 (41′ Cester, 74′ Fyda, 45′, 63′ rig. Liguori)

Pordenone – Lecco 5-0 (9′ Pinato, 11′, 42′ Dubickas, 60′ Candellone, 75′ Ajeti)

Pro Patria – Triestina 2-1 (6′ Stanzani, 39′ Piu, 90+6 Ganz rig)

Pro Vercelli – Albinoleffe 1-3 (19′ Saco, 65′ Manconi, 80′ Tomaselli, 90’+5′ Cori)

Renate – Pergolettese 0-0

Sangiuliano – Virtus Verona 1-1 (4′ Zarpellon, 40′ Qeros)

Trento – Pro Sesto 1-1 (19′ Saporetti, 40′ Capelli)

Girone B

Carrarese – Fermana 2-0 (58′ Schiavi, 90+2′ Samele)

Cesena – Gubbio 3-0 (2′ Corazza, 73′ Hraiech, 90+1′ Ferrante)

Imolese – Olbia 0-1 (65′ Contini)

Lucchese – Alessandria 1-2 (2′ Lombardi, 43′ Tumbarello, 84′ Nepi)

Pontedera – Rimini Alessandria 1-0 (43′ Aurelio)

Recanatese – Fiorenzuola 0-1 (71′ Morello)

S.Donato Tavarnelle – Ancona 1-1 (35′ Galligani, 37′ Spagnoli)

Torres – Aquila Montevarchi 2-1 (29′ Scappini, 57′ Giordani, 79′ Masala)

Virtus Entella – Reggiana 0-0

Vis Pesaro – Siena 0-2 (47′ Paloschi, 61′ Ricciardi)

Girone C

Acr Messina – Monterosi Tuscia 3-2 (20′ Fazzi, 33′ Lewandowski, 40′ Lipani, 42′ Grillo, 46′ Lipani)

Catanzaro – Crotone 2-0 (45′ Iemmello, 68′ Curcio)

Fidelis Andria – Monopoli 1-1 (34′ Falbo, 51′ Bolsius)

Foggia – Avellino 1-1 (2′ Petermann, 7′ Russo)

Giugliano – Juve Stabia 0-1 (16′ Gomez autogol)

Pescara – Gelbison 2-1 (85′ Cancelotti rig, 88′ Kolaj, 90+5′ Kyeremateng)

Picerno – Taranto 2-1 (17′ Reginaldo, 38′ Labriola, 59′ Esposito)

Turris – Latina 2-2 (33′ Maniero, 42′ Carletti, 64′ Di Livio, 90+7′ Leonetti)

Virtus Francavilla – Audace Cerignola 1-1 (13′ Tascone, 75′ Perez)

Viterbese – Potenza 3-3 (28′ Marotta, 39′ Volpicelli, 42′ Girasole, 59′ Mungo, 75′ Emmausso, 88′ Caturano)

Tredicesima giornata

Girone A

AlbinoLeffe – Sangiuliano 1-1 (19′ Zoma, 67′ Cogliati)

Arzignano – Mantova 0-1 (39′ Pierobon)

Juventus U23 – Pro Vercelli 0-1 (39′ Poli)

Pergolettese – Trento 2-1 (16′ Bariti, 34′ rig. Bocalon, 74′ Andreoli)

Pro Sesto – Padova 2-2 (35′ Sala, 53′ Gerbi)

Triestina – Renate 1-1 (42′ Paganini, 64′ Possenti)

FeralpiSalò – Lecco 0-0

Novara – Pro Patria 1-0 (16′ Marigean)

Piacenza – Pordenone 0-3 (36′ Bassoli, 49′ Dubickas, 89′ aut. Masetti)

Virtus Verona – Vicenza 1-2 (8′ Ronaldo, 12′ Danti, 55′ Ierardi)

Girone B

Gubbio – Recanatese 1-3 (17′ Sbaffo, 18′ Alfieri, 45′ Bulevardi, 78′ Carpani)

Ancona – Imolese 1-0 (84′ Mattioli)

Montevarchi – Vis Pesaro 0-0

Fermana – Alessandria 0-0

Fiorenzuola – Carrarese 2-0 (23′ Sartore, 90’+3′ Stronati)

Olbia – San Donato 2-2 (4′ Ubaldi, 7′ Ragatzu, 35′ Calamai, 89′ Boganini)

Reggiana – Pontedera 1-1 (8′ Catanese, 25′ Montalto)

Rimini – Torres 1-1 (7′ Delcarro, 45’+1′ Sanat)

Siena – Lucchese 0-1 (58′ Bruzzantini)

Entella – Cesena 0-0

Girone C

Gelbison – Turris 1-0 (58′ De Sena)

Monopoli – Foggia 0-2 (15′ Di Pasquale, 81′ Vuthaj)

Monterosi Tuscia – Catanzaro 0-1 (54′ Fazio)

Potenza – Latina 3-0 (12′ Girasole, 45’+2′ aut. Esposito, 66′ Caturano)

Taranto – Viterbese 2-1 (15′ Antonini, 68′ Andreis, 77′ Diaby)

Pescara – Messina 1-0 (32′ Vergani)

Audace Cerignola – Picerno 1-1 (26′ Esposito, 90’+3′ Achik)

Avellino – Calcio Giugliano 0-1 (68′ Gladestony)

Crotone – Fidelio Andria 2-1 (13′ Bolsius, 58′ Pannitteri, 74′ rig. Gomez)

Juve Stabia – Virtus Francavilla 2-0 (17′, 40′ D’Agostino)

Quattordicesima giornata

Girone A

Mantova-Feralpisalò 0-0

Pordenone-Novara 1-0 (86′ Ajeti)

Pro Patria-Juventus U23 0-1 (57′ Palumbo)

Pro Vercelli-Pergolettese 1-1 (40′ Morte, 45’+2′ Cancello)

Renate-Pro Sesto 3-4 (4′ Silva, 43′ Baldassin, 53′ Ermacora, 59′ Corradi, 72′ rig. Bruschi, 87′ Capogna, 90’+3′ D’Amico)

Sangiuliano-Arzignano 1-2 (8′ Cariolato, 39′ Parigi, 49′ Cogliati)

Lecco-Piacenza 3-1 (7′ Morra, 42′, 77′ Ilari, 56′ Buso)

Vicenza-Triestina 4-0 (9′ rig. Ronaldo, 32′ Rolfini, 34′ Greco, 87′ Stoppa)

Padova-Albinoleffe 2-2 (12′ Liguori, 48′ Zoma, 55′ Cori, 56′ Belli)

Trento-Virtus Verona 0-2 (24′ Amadio, 70′ Gomez)

Girone B

Carrarese-Olbia 1-0 (90’+1′ aut. Bellodi)

Alessandria-Siena 0-1 (56′ Paloschi)

Cesena-Ancona 0-1 (55′ Spagnoli)

Pontedera-Fiorenzuola 1-0 (25′ Aurelio)

Torres-Reggiana 0-2 (70′ Pellegrini, 87′ Montalto)

Imolese-Aquila Montevarchi 0-2 (61′ Bertola, 69′ Alagna)

Lucchese-Gubbio 0-2 (12′ rig., 66′ Arena)

Recanatese-Rimini 0-1 (19′ Delcarro)

San Donato-Virtus Entella 1-1 (53′ Marzierli, 67′ Palmieri)

Vis Pesaro-Fermana 1-1 (54′ Fedato, 90′ Bunino)

Girone C

Picerno-Avellino 2-1 (56′ Russo, 72′ Diop, 79′ Garcia)

Catanzaro-Gelbison 3-0 (22′, 74′ Iemmello, 59′ Biasci)

Fidelis Andria-Monterosi 1-0 (34′ Dalmazzi)

Foggia-Audace Cerignola 2-3 (17′ Costa, 53′ Peralta, 59′ Russo, 74′ Malcore, 81′ Neglia)

Giugliano-Monopoli 2-1 (16′, 47′ Martello, 58′ Pinto)

Latina-Juve Stabia 0-0

Messina-Potenza 1-1 (42′ Fofana, 74′ Del Sole)

Viterbese-Crotone 1-3 (7′ Pannitteri, 35′ Marotta, 46′, 87′ Chirico)

Virtus Francavilla-Taranto 3-0 (54′ Solcia, 87′ Patierno, 89′ Enyan)

Turris-Pescara 2-3 (20′ Brosco, 63′ Mora, 89′ Aut. Cuppone, 93′ Gyabuaa, 94′ Ercolano)

Quindicesima giornata

Girone A

Pro Vercelli-Sangiuliano

Juventus U23-Mantova

Novara-Piacenza

Pergolettese-Virtus Verona

Pro Sesto-Pordenone

Triestina-Lecco

Albinoleffe-Pro Patria

Feralpisalò-Trento

Padova-Renate

Arzignano-Vicenza

Girone B

Ancona-Torres 1-1 (30′ Scappini, 68′ Spagnoli)

Montevarchi-Recanatese 1-1 (47′ Jallow, 78′ Sbaffo)

Fiorenzuola-Alessandria 0-0

Olbia-Cesena 0- 1 (19′ Hraiech)

Fermana-Lucchese 1-0 (21′ Misuraca)

Gubbio-San Donato 1-0 (68′ Mbakogu)

Imolese-Pontedera 1-2 (9′ Aurelio, 55′ Perretta, 67′ De Feo)

Reggiana-Rimini 2-0 (20′ Montalto, 61′ Lanini)

Siena-Carrarese 0-0

Virtus Entella-Vis Pesaro 2-1 (30′ Tenkorang, 59′ Zamparo, 84′ Fedato)

Girone C

Audace Cerignola-Viterbese

Avellino-Taranto

Crotone-Latina

Fidelis Andria-Giugliano

Gelbison-Picerno

Messina-Turris

Monterosi-Foggia

Pescara-Catanzaro

Juve Stabia-Potenza

Monopoli-Virtus Francavilla