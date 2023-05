Entella-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Gubbio, match del Comunale di Chiavari valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono chiamati ad una complicata rimonta per provare a conquistare l’accesso al secondo turno. La compagine umbra, dal suo canto, è forte del successo per 2-0 ottenuto all’andata e spera di difenderlo fino alla fine. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport 252.

