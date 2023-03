Playoff Serie C 2022/2023: tabellone e accoppiamenti

Tutto pronto per i playoff di Serie C 2022/2023 ecco di seguito il tabellone completo sempre aggiornato e gli accoppiamenti per l’attesissima post season che sarà aperta a ventotto squadre tutte in corsa per un unico posto promozione in Serie D. Lunghissimo il percorso per le squadre in corsa, si parte all’interno del singolo girone, poi le squadre si affronteranno tra i vari gironi fino alla finale. Come sempre si terrà conto della posizione di classifica della regular season, con dei vantaggi per chi ha finito in seconda, terza o quarta posizione, così come per la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che sarà rimpiazzata dall’undicesima del girone A.

Tornando alla formula, si parte con la fase degli scontri all’interno dei gironi: nel primo turno si sfideranno le squadre dalla posizione 5a alla 10a (da 6a a 11a nel girone A) con incroci quinta-decima, sesta-nona e settima-ottava di ciascun girone, con partite in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in regular season, che ha anche il vantaggio di poter avanzare al secondo turno in caso di parità al 90′. Superano il turno tre squadre, a queste si aggiungono le due quarte peggiori classificate e la quinta dell’altro girone. Si creano dunque gli accoppiamenti all’interno di ciascun girone con teste di serie le migliori classificate al termine della regular season e giocherà in casa la squadra testa di serie con il vantaggio di superare il turno in caso di parità al 90′.

A questo punto, per ogni girone due squadre saranno promosse alla fase nazionale dei playoff. Dieci squadre prendono parte al primo turno della fase nazionale: le sei provenienti dai gironi, le terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia Serie C. Si gioca in doppio confronto di andata e ritorno, accoppiamenti stabiliti per sorteggio, in casa la testa di serie (le terze, la quarta e la migliore tra le squadre dei gironi), con il vantaggio per queste ultime di avanzare al secondo turno in caso di parità dopo andata e ritorno. Al secondo turno avanzano le cinque vincitrici del primo turno e le tre seconde classificate. Le teste di serie saranno le tre seconde classificate e la migliore classificata in regular season tra le cinque del primo turno: disputeranno in casa il ritorno del doppio confronto e in caso di parità assoluta avanzeranno alle Final Four. Le quattro vincitrici giocheranno le Final Four. Semifinali in gare di andata e ritorno, questa volta se ci sarà una situazione di parità ecco i supplementari e i rigori, chi vince va in finale e anche qui doppio confronto e in caso di parità semifinali ed eventuali rigori: da questo scontro uscirà fuori la quarta promossa in Serie B.

