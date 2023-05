Empoli-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Empoli e Juventus, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023. In attesa di scoprire il suo destino in merito alla vicenda giudiziaria che la vede coinvolta, la Juventus vuole conquistarsi la qualificazione alla prossima Champions League sul campo. Bianconeri chiamati a dimenticare le polemiche di questi giorni, con il caso Allegri-Szczesny, e conquistare i tre punti al Castellani contro un Empoli già salvo. La sfida è in programma oggi, lunedì 22 maggio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.