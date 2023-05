Regolamento Playoff Serie C 2022/2023, come funziona primo fase nazionale con andata e ritorno

Archiviate le prime due fasi dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023, è arrivato il momento di fare sul serio con l’inizio della fase nazionale. Oltre alle squadre che hanno già cominciato il proprio cammino, si aggiungono anche le terze classificate dei tre gironi e il Vicenza, vincitore della Coppa Italia Serie C. A partire da questo momento i confronti si articoleranno in gare di andata e ritorno e a passare il turno sarà la squadra con il punteggio complessivo migliore. Le teste di serie giocano in casa il match di ritorno e in caso di parità complessiva (di punteggio e miglior differenza reti tra le due gare) accederanno alla Final Four.

IL TABELLONE