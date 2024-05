Italia-Svezia, prima amichevole 2024 volley femminile oggi in tv: orario, canale e streaming

Tutto pronto per Italia-Svezia, prima amichevole 2024 di volley femminile in programma mercoledì 8 maggio. La formazione guidata da Julio Velasco, arrivato sulla panchina azzurra dopo l’addio di Davide Mazzanti, affronta il primo test match della stagione che culminerà con le attesissime Olimpiadi di Parigi. Le azzurre vogliono sfruttare questa prima partita per trovare subito la giusta intesa, per poi lanciarsi nel migliore dei modi verso la Volleyball Nations League, dove ci sono in palio punti importantissimi e decisivi in ottica qualificazione olimpica. La squadra italiana non è ancora al completo, vista la finale di Champions League tra Conegliano e Milano, ma vuole conquistare subito un successo per fare il pieno di entusiasmo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 8 maggio al Pala Igor Gorgonzola di Novara, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida amichevole Italia-Svezia di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI ITALIANE: DATE, ORARI E TV

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT, GIORNO PER GIORNO

CALENDARIO VOLLEY 2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

STREAMING E TV – La prima amichevole Italia-Svezia di volley femminile 2024 è visibile in diretta tv su Eurosport 1, visibile per gli abbonati anche in streaming su Discovery +, Sky Go, DAZN e Timvision. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.