Giro d’Italia 2024, quinta tappa Genova-Lucca oggi in tv: orari e diretta streaming

E’ il giorno della quinta tappa del Giro d’Italia 2024, che oggi propone la Genova – Lucca di 179 chilometri. La Corsa Rosa approda in Toscana con una frazione che molto probabilmente potrebbe ancora una volta sorridere ai velocisti. C’è attesa dunque per un nuovo duello tra Tim Merlier e Jonathan Milan, che si sono aggiudicati finora una volata a testa. Attenzione comunque sempre alle possibili sorprese, che non sono mancate in questi primi giorni del Giro 107. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa al meglio.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le ore 13:00, con il gruppo atteso in quel di Lucca tra le 17:00 e le 17:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà visibile integralmente in diretta tv e in chiaro su RaiSport, che inizierà il racconto della giornata già dalle 12:10 con “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta” dalle 12:55. Alle ore 14 il passaggio su Rai 2 con la corsa che entrerà nel vivo su “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, poi dopo il traguardo immancabile l’appuntamento con il “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, per un’offerta streaming sempre più ampia grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro d’Italia giorno dopo giorno con aggiornamenti, dirette, classifiche e molto altro ancora.