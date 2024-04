Giro d’Italia 2024, start list e favoriti: Pogacar per vincere all’esordio, Thomas per impedirglielo

Sabato 4 maggio scatterà la 107ª edizione del Giro d’Italia. Saranno 3400 km di battaglia dalla Venaria Reale – Torino alla Roma – Roma il 26 maggio. Due le prove cronometrate (Foligno – Perugia e Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda) e due i giorni di riposo (13 e 20 maggio). Tadej Pogacar (UAE Emirates) farà il suo esordio nella Corsa Rosa e punta ad aggiungerla al suo palmares, insieme a due vittorie nel Tour de France (2020 e 2021). Lo sloveno potrà contare sull’apporto del suo team, composto da Oliveira, Bjerg, Grobschartner, Laengen, Majka, Molano e Novak, che è già stato decisivo nel tirare il gruppo nella Liegi – Bastogne – Liegi. Assenti Van Aert, Roglic, Vingegaard e Van der Poel, il candidato a dare filo da torcere a Pogacar è Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), secondo nel 2023, che ha gestito le energie in questo avvio di stagione per arrivare pronto al Giro. L’inglese sarà assistito da Arensman, Foss, Ganna, Narvaez, Sheffield e i fratelli Swift. Ci sarà il ritorno di Nairo Quintana (Movistar). Il colombiano aveva definito il Giro 2024 come il primo grande obiettivo della stagione del suo rientro in gruppo, ma una serie di problemi fisici ne hanno condizionato il recente percorso, mettendo anche in dubbio la sua presenza. Torna dall’infortunio anche Jonathan Milan (Lidl-Trek), detentore della maglia ciclamino della scorsa edizione e pronto ad andare a caccia di qualche vittoria di tappa. Nelle volate diranno sicuramente la loro Romain Bardet (Team dsm-firmenich), Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich), Biniam Girmay (Intermarché-wanty) e il nostro Filippo Zana (Team Jayco). In assenza di Vingegaard, Christophe Laporte prenderà le redini della Visma. Insieme a lui Affini, Bouwman, Gesink, Tratnik, Valter e gli esordienti Kooij e Uijtdebroeks. Eredità pesante anche per Kaden Groves, alfiere della Alpecin in assenza di Van der Poel

Per quanto riguarda gli italiani in gara, oltre ai già citati Milan, Zana, Ganna e Affini, ci saranno Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Giovanni Aleotti (BORA – Hansgrohe), Stefano Oldani (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama), Kevin Colleoni (Intermarché -Wanty), Simone Petilli (Intermarché Wanty), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Simone Consonni (Lidl-Trek), Davide Cimolai (Movistar), Lorenzo Milesi (Movistar), Alessandro De Marchi (Team Jayco), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), i sette del Team Polti Kometa Matteo Fabbro, Davide e Mattia Bais, Giovanni Lonardi, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon e Davide Piganzoli e gli otto del VF Group – Bardiani CSF – Faizanè Domenico Pozzovivo, Luca Covilli, Filippo Fiorelli, Martin Marcellusi, Giulio Pellizzari, Alessio Martinelli, Alessandro Tonelli ed Enrico Zanoncello.

LA START LIST COMPLETA

INEOS GRENADIERS

1 THOMAS Geraint

2 ARENSMAN Thymen

3 FOSS Tobias Svendsen

4 GANNA Filippo

5 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel

6 SHEFFIELD Magnus

7 SWIFT Ben

8 SWIFT Connor

ALPECIN-DECEUNINCK

11 GROVES Kaden Alexander

12 BAYER Tobias

13 CONCI Nicola

14 HERMANS Quinten

15 JANSSENS Jimmy

16 KIELICH Timo

17 PLANCKAERT Edward

18 VAN DEN BOSSCHE Fabio

ARKEA-B&B HOTELS

21 BIERMANS Jenthe

22 BARRE Louis

23 COSTIOU Ewen

24 DEKKER David

25 GRONDIN Donavan

26 RIES Michel

27 RIOU Alan

28 VERRE Alessandro

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

31 VELASCO Simone

32 BALLERINI Davide

33 CHARMIG Anthon

34 FORTUNATO Lorenzo

35 KANTER Max

36 MULUBRHAN Henok

37 PRONSKIY Vadim

38 SCARONI Christian

BORA-HANSGROHE

41 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe

42 ALEOTTI Giovanni

43 KOCH Jonas

44 LIPOWITZ Florian

45 MULLEN Ryan

46 SCHACHMANN Maximilian

47 VAN POPPEL Danny

48 WELSFORD Sam

COFIDIS

51 OLDANI Stefano

52 ANIOLKOWSKI Stanislaw

53 DEBEAUMARCHE Nicolas

54 ELISSONDE Kenny

55 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben

56 GESCHKE Simon

57 THOMAS Benjamin

58 WOOD Harrison

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

61 O’CONNOR Ben

62 BAUDIN Alex

63 PARET PEINTRE Aurélien

64 PARET PEINTRE Valentin

65 TOUZE Damien

66 TRONCHON Bastien

67 VENDRAME Andrea

68 WARBASSE Lawrence

EF EDUCATION-EASYPOST

71 CARTHY Hugh John

72 CEPEDA ORTIZ Alexander

73 DE BOD Stefan

74 AMADOR Andrey

75 CARR Simon

76 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban

77 HONORÉ Frølich Mikkel

78 STEINHAUSER Georg

GROUPAMA-FDJ

81 PITHIE Laurence

82 ASKEY Lewis

83 BARTHE Cyril

84 DAVY Clément

85 GERMANI Lorenzo

86 LE GAC Olivier

87 LIENHARD Fabian

88 PALENI Enzo

INTERMARCHÉ-WANTY

91 GIRMAY Biniam

92 CALMEJANE Lilian

93 COLLEONI Kevin

94 MIHKELS Madis

95 PETILLI Simone

96 PETIT Adrien

97 SMITH Dion Allan

98 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

ISRAEL-PREMIER TECH

101 WOODS Michael Russell

102 CLARKE Simon

103 FRIGO Marco

104 HOFSTETTER Hugo

105 PICKRELL Riley

106 RAISBERG Nadav

107 SCHULTZ Nicholas

109 VERNON Ethan

LIDL-TREK

111 MILAN Jonathan

112 BAGIOLI Andrea

113 CONSONNI Simone

114 GHEBREIGZABHIER Amanuel

115 HOOLE Daan

116 LOPEZ PEREZ Juan Pedro

117 STUYVEN Jasper

118 THEUNS Edward

MOVISTAR TEAM

121 QUINTANA Nairo

122 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio

123 BARTA William

124 CIMOLAI Davide

125 GAVIRIA RENDON Fernando

126 MILESI Lorenzo

127 RUBIO REYES Einer Augusto

128 SANCHEZ MAYO Pelayo

SOUDAL QUICK-STEP

131 ALAPHILIPPE Julian

132 ČERNÝ Josef

133 HIRT Jan

134 LAMPERTI Luke

135 MERLIER Tim

136 SERRY Pieter

137 VAN LERBERGHE Bert

138 VANSEVENANT Mauri

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

141 BARDET Romain

142 ANDRESEN Lund Tobias

143 HAMILTON Christopher

144 JAKOBSEN Fabio

145

146 ROOSEN Timo

147 VAN DEN BERG Julius

148 VERMAERKE Kevin

TEAM JAYCO ALULA

151 DE MARCHI Alessandro

152 DUNBAR Edward

153 EWAN Caleb

154 HEPBURN Michael

155 MEZGEC Luka

156 PLAPP Lucas

157 WALSCHEID Maximilian Richard

158 ZANA Filippo

TEAM POLTI KOMETA

161 FABBRO Matteo

162 BAIS Davide

163 BAIS Mattia

164 LONARDI Giovanni

165 MAESTRI Mirco

166 PIETROBON Andrea

167 PIGANZOLI Davide

168 RESTREPO VALENCIA Jhonatan

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

171 LAPORTE Christophe

172 AFFINI Edoardo

173 BOUWMAN Koen

174 GESINK Robert

175 KOOIJ Olav

176 TRATNIK Jan

177 UIJTDEBROEKS Cian

178 VALTER Attila

TUDOR PRO CYCLING TEAM

181 TRENTIN Matteo

182 DAINESE Alberto

183 FROIDEVAUX Robin

184 KAMP Alexander

185 KRIEGER Alexander

186 MAYRHOFER Marius

187 STORER Michael

188 STORK Florian

UAE TEAM EMIRATES

191 POGAČAR Tadej

192 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe

193 BJERG Mikkel Norsgaard

194 GROSSSCHARTNER Felix

195 LAENGEN Vegard Stake

196 MAJKA Rafal

197 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian

198 NOVAK Domen

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ

201 POZZOVIVO Domenico

202 COVILI Luca

203 FIORELLI Filippo

204 MARCELLUSI Martin

205 MARTINELLI Alessio

206 PELLIZZARI Giulio

207 TONELLI Alessandro

208 ZANONCELLO Enrico

BAHRAIN VICTORIOUS

211 TIBERI Antonio

212 KEPPLINGER Rainer

213 BAUHAUS Phil

214 CARUSO Damiano

215 PASQUALON Andrea

216 POELS Wouter

217 SÜTTERLIN Jasha

218 TRÆEN Torstein