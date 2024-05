Giro d’Italia 2024, montepremi e prize money: quanto guadagnano il vincitore e chi trionfa nelle singole tappe

Il montepremi e il prize money completo del Giro d’Italia 2024, in programma dal 4 al 26 maggio per tre settimane che promettono grandissimo spettacolo durante la lotta per la maglia rosa. Occhi puntati ovviamente su Tadej Pogacar, che alla prima partecipazione al Giro proverà subito a trionfare: in palio ci sono anche cifre molto importanti per il primo Grande Giro della stagione. Non siamo certo ai livelli del Tour de France, ma sicuramente il montepremi è ghiotto per i corridori e anche per tutte le squadre impegnate. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono i premi per la classifica generale, per le singole tappe e anche per le classifiche accessorie.

In ognuna delle 21 tappe saranno assegnati 11mila euro al vincitore, con premi via via minori fino al 20° posto. In totale quindi l’ordine di arrivo di ogni frazione metterà in palio 578.340 euro nell’arco delle tre settimane di corsa. Ovviamente il premio maggiore è per colui che arriverà in maglia rosa a Roma trionfando ai Fori Imperiali: chi vince il Giro d’Italia 2024 si porta a casa 265.888 euro, che devono essere divisi con compagni di squadra e staff del team. Il secondo classificato dovrà accontentarsi di 133.412 euro, mentre il terzo gradino del podio vale 68.801 euro. Inoltre ogni giorno trascorso in maglia rosa porterà in dote 2.000 euro.

Non solo da sottovalutare nemmeno le “altre maglie”, ovvero le classifiche accessorie che ogni giorno animeranno il Giro 2024. La maglia azzurra di miglior scalatore ad esempio vale 5.000 euro e ogni giorno in testa a questa speciale classifica vale 750 euro. Stessa cifra giornaliera, ma premio finale di 10.000 euro per la maglia ciclamino (classifica a punti) e per la maglia bianca (miglior giovane). Il tutto senza dimenticare il premio per il “Supercombattivo”, il corridore che si distinguerà maggiormente per coraggio di attaccare, fughe e così via: premio di 4.000 euro per chi riceverà questo riconoscimento.

Il montepremi della classifica generale finale del Giro d’Italia 2024