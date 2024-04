Giro d’Italia 2024, il calendario completo: gli orari delle tappe e dove vederle in diretta tv e streaming

Il calendario completo del Giro d’Italia 2024, in programma dal 4 al 26 maggio prossimi per quella che sarà l’edizione numero 107 della Corsa Rosa. Grandissima attesa per le 21 tappe, che completeranno un percorso complessivo caratterizzato da 3400,8 chilometri e 44.650 metri di dislivello. La Grande Partenza da Torino darà il via alla discesa dello Stivale fino a Napoli e Pompei, per poi risalire lungo l’Adriatico prima del gran finale sulle salite alpine e dolomitiche dove si deciderà la corsa. Per il secondo anno consecutivo poi sarà Roma a ospitare l’ultima tappa con un suggestivo circuito che toccherà i gioielli della Capitale.

Gli occhi sono naturalmente tutti puntati su Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, già vincitore di due Tour de France, farà il suo esordio al Giro con l’obiettivo dichiarato di trionfare e provare a completare quella doppietta Giro-Tour che manca dall’impresa di Marco Pantani nel 1998. Di seguito il calendario completo e dettagliato del Giro 2024 e tutte le informazioni per seguirlo al meglio.

TV E STREAMING – L’edizione 2024 del Giro d’Italia avrà ampia copertura per la diretta tv, sia in chiaro che sulle piattaforme a pagamento. RaiSport offrirà infatti una copertura pressochè totale dell’evento, dalle rubriche Giro Mattina e Giro Diretta nella prima parte della giornata fino ai collegamenti dalla corsa con Prima Diretta e poi il passaggio su Rai 2 per le fasi salienti della corsa. Al termine di quest’ultima non può mancare ovviamente il Processo alla Tappa. Disponibile anche l’ampia offerta di Eurosport e Discovery+, con gli appassionati che oltre a RaiPlay avranno numerose opzioni per la diretta streaming con Sky Go, Now, Dazn e appunto Discovery+.

Il calendario completo del Giro d’Italia 2024

Prima tappa, sabato 4 maggio

Venaria Reale – Torino, 140 km

Partenza: 13:55 Arrivo: 17:05-17:25

Seconda tappa, domenica 5 maggio

San Francesco al Campo – Santuario di Oropa, 161 km

Partenza: 13:05 Arrivo: 17:00-17:30

Terza tappa, lunedì 6 maggio

Novara – Fossano, 166 km

Partenza: 13:25 Arrivo: 17:00-17:25

Quarta tappa, martedì 7 maggio

Acqui Terme – Andora, 190 km

Partenza: ore 12:35 Arrivo: 17:00-17:30

Quinta tappa, mercoledì 8 maggio

Genova – Lucca, 178 km

Partenza: ore 13:00 Arrivo: 17:00-17:30

Sesta tappa, giovedì 9 maggio

Torre del Lago Puccini – Rapolano Terme, 180 km

Partenza: 12:55 Arrivo: 17:00-17:25

Settima tappa, venerdì 10 maggio

Foligno – Perugia, 40,6 km (cronometro individuale)

Prima partenza: 13:00 Ultimo arrivo: 17:05-17:15

Ottava tappa, sabato 11 maggio

Spoleto – Prati di Tivo, 152 km

Partenza: 12:45 Arrivo: 16:55-17:30

Nona tappa, domenica 12 maggio

Avezzano – Napoli, 214 km

Partenza: 12:15 Arrivo: 17:00-17:30

Lunedì 13 maggio: primo giorno di riposo

Decima tappa, martedì 14 maggio

Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva), 142 km

Partenza: 13:15 Arrivo: 16:55-17:30

Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio

Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare, 207 km

Partenza: 12:15 Arrivo: 16:55-17:30

Dodicesima tappa, giovedì 16 maggio

Martinsicuro – Fano, 193 km

Partenza: 12:30 Arrivo: 17:00-17:30

Tredicesima tappa, venerdì 17 maggio

Riccione – Cento, 179 km

Partenza: 13:10 Arrivo: 17:05-17:25

Quattordicesima tappa, sabato 18 maggio

Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda, 31,2 km (cronometro individuale)

Prima partenza: 13:20 Ultimo arrivo: 17:05-17:15

Quindicesima tappa, domenica 19 maggio

Manerba del Garda – Livigno (Mottolino), 222 km

Partenza: 10:40 Arrivo: 16:45-17:40

Lunedì 20 maggio: secondo giorno di riposo

Sedicesima tappa, martedì 21 maggio

Livigno – Santa Cristina in Val Gardena, 202 km

Partenza: 11:35 Arrivo: 16:50-17:35

Diciassettesima tappa, mercoledì 22 maggio

Selva di Val Gardena – Passo del Brocon, 159 km

Partenza: 12:30 Arrivo: 16:50-17:30

Diciottesima tappa, giovedì 23 maggio

Fiera di Primiero – Padova, 178 km

Partenza: 13:10 Arrivo: 17:00-17:25

Diciannovesima tappa, venerdì 24 maggio

Mortegliano – Sappada, 157 km

Partenza: 13:10 Arrivo: 17:00-17:25

Ventesima tappa, sabato 25 maggio

Alpago – Bassano del Grappa, 184 km

Partenza: 11:50 Arrivo: 16:55-17.35

Ventunesima tappa, domenica 26 maggio

Roma – Roma, 125 km

Partenza: 15:35 Arrivo: 18:30-18:55