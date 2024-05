Cobolli-Marterer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Maximilian Marterer nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il giovane capitolino è pronto per esordire di fronte al proprio pubblico. Di fronte a lui c’è il top cento teutonico, reduce da due buone partite vinte nel tabellone di qualificazione. Dopo la vittoria contro Andrea Picchione, infatti, a cui ha annullato anche un match point nel corso del terzo parziale, ha prevalso piuttosto comodamente nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Tra i due giocatori si tratta della prima sfida della carriera a livello di circuito maggiore, con Cobolli che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il romano, tuttavia, dovrà stare decisamente attento alle traiettorie mancine del proprio avversario, capace di essere molto incisivo con tutti i fondamentali. Ad attendere il vincitore al secondo turno c’è già lo statunitense Sebastian Korda, ventiquattresima testa di serie e beneficiario di un bye al debutto.

SEGUI IL LIVE DI COBOLLI-MARTERER

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cobolli e Marterer scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena, al termine del primo turno femminile tra la croata Donna Vekic e l’ucraina Lesia Tsurenko. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Cobolli e Marterer, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.