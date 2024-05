Giro d’Italia 2024, terza tappa Novara – Fossano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la terza tappa. I corridori saranno impegnati nei 166 km da Novara a Fossano. Si partirà alle 13:25, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale in chiaro su RaiSport già alle 12:40 con “Aspettando il Giro”, per poi lasciare spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 è previsto il passaggio su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi salienti della frazione, poi dopo il traguardo l’appuntamento con il classico “Processo alla tappa”. La diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport, oltre a un’ampissima offerta per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go.

