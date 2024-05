Giro d’Italia 2024, i telecronisti: ecco chi commenta la Corsa Rosa in diretta tv su Rai ed Eurosport

I telecronisti e i commentatori in tv del Giro d’Italia 2024, in programma da sabato 4 a domenica 26 maggio lungo le strade della Penisola. Ventuno tappe e oltre 3400 chilometri per un appuntamento che ogni anno si rinnova regalando tre settimane uniche nel suo genere a tutti gli appassionati e non solo. Anche per l’edizione numero 107 il racconto della Corsa Rosa in diretta tv sarà a disposizione sia in chiaro grazie alla Rai che sulla piattaforma satellitare tramite Eurosport. In entrambi i casi ci sarà una grande copertura dell’evento, andiamo però a scoprire quali sono i telecronisti che presteranno la loro voce al commento del Giro 2024.

Nel caso del palinsesto Rai, composto anche da numerosi programmi di analisi e approfondimento, è confermato il telecronista Francesco Pancani. Al suo fianco però c’è grande attesa per Davide Cassani, che torna come commentatore tecnico dopo ben 11 anni e dopo aver ricoperto il ruolo per ben 18 anni in passato. Una voce storica quindi, che torna e sicuramente rappresenterà un valore aggiunto per il servizio pubblico. Dopo il traguardo di ogni frazione ci sarà anche l’immancabile “Processo alla tappa”, che vede confermato in conduzione Alessandro Fabbretti.

Per quanto riguarda invece Eurosport non ci sono cambiamenti, con il commento che rimane affidato alla collaudatissima coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Probabili in questo caso le “incursioni” di una terza voce in telecronaca come quelle di Wladimir Belli e Moreno Moser.