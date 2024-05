LIVE – Giro d’Italia 2024, terza tappa Novara – Fossano: aggiornamenti in DIRETTA

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la terza tappa. I corridori saranno impegnati nei 166 km da Novara a Fossano. La tappa è particolarmente adatta ai velocisti. Si attraverserà la pianura padana con pochi strappi e poche asperità. L’unico GPM è quello di Lu (278 metri di salita al 58° km). I due traguardi volanti sono in prossimità del traguardo. Prima quello di Masio (80° km ), a pochi passi da Alessandria, poi quello di Cherasco (290 metri di salita al 144° km). La partenza è in programma per le 13.10, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.30. Non sarà una tappa particolarmente impegnativa e ci si giocherà tutto, probabilmente, nella volata finale entrando a Fossano. I velocisti avranno un’ottima occasione per mettere la loro firma sul Giro d’Italia. Sportface vi fornirà aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto e chilometro per chilometro dalla partenza di Novara fino al tragurado di Fossano.

