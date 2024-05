Galeone: “Il Bayer Leverkusen gioca come il mio Pescara. Thiago Motta? Fossi in lui resterei a Bologna”

In un’intervista concessa al Corriere di Bologna, Giovanni Galeone ha parlato del tecnico dei rossoblu Thiago Motta e del suo futuro: “E’ un allenatore molto bravo, che è riuscito a dare un’identità alla squadra e valorizzare giocatori anche in ruoli diversi da quelli che ricoprivano in precedenza, vedi Saelemaekers. Ha un gioco propositivo e ne capisce di calcio. Se fossi in lui non andrei mai via da una città e un club come Bologna, specialmente dopo aver conquistato dei professori di calcio come gli emiliani“.

Sulla squadra in generale, invece: “Va un po’ in difficoltà contro squadre accorte, mentre ha ottime chance di battere squadre che se la giocano alla pari. All’Olimpico contro la Roma che giocava per vincere, ad esempio, ha disputato una gara fantastico. A volte manca il centravanti classico e Zirkzee deve essere aiutato da Orsolini e dagli altri esterni“. Infine, un pensiero su Xabi Alonso, che per certi versi – seppur con le dovute proporzioni -, sta vivendo una stagione simile a quella di Thiago Motta: “Qualcuno deve avergli mandato le cassette del mio Pescara. Gioca esattamente allo stesso modo: prendere palla e partire“.